Вміщається на долоні: представлений надкомпактний проектор Aurzen Zip, що він уміє

Кишеньковий прилад забезпечує картинку з діагоналлю до 80 дюймів і роздільною здатністю до 720p, а також може транслювати зображення зі смартфона.

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Інноваційний і дуже компактний проєктор Aurzen Zip представили на виставці MWC 2025 у Барселоні. Його вдалося протестувати журналістам порталу Tom's Guide, які поділилися враженнями.

Aurzen Zip привертає увагу своїм суперкомпактним дизайном, адже за розмірами (8,4 х 7,9 х 2,5 см) нагадує скоріше телефон, ніж звичні коробки-проектори. Прилад складається втричі і буквально поміщається на долоні, а важить всього 28 грамів, тому його легко носити в кишені.

Нещодавно Xiaomi представила компактний проектор Smart Projector L1. Він помітно більший за Aurzen Zip, але теж займає мало місця і підтримує роздільну здатність 1080p HD.

Проектор Aurzen Zip у розкладеному вигляді Фото: Future

Проектор може створювати як вертикальне, так і горизонтальне зображення з діагоналлю до 80 дюймів з роздільною здатністю до 720p. Його можна навіть транслювати з інших пристроїв без необхідності підключатися до мережі Wi-Fi. Так на виставці Aurzen Zip проєктував зображення смартфона, що знаходиться поруч, без помітної затримки.

Він має вбудований акумулятор ємністю 5,00 мАг, якого вистачає на 90 хвилин роботи, а зарядити його можна від павербанка потужністю 24 Вт через USB-PD. Динамік теж вбудований, тому не потрібно дбати про колонки чи інші динаміки.

Aurzen Zip проектує вертикальне зображення з телефону Фото: Future

Недоліком є те, що немає можливості використовувати дротове з'єднання — все робиться бездротовим способом. Тому для пристроїв, які спочатку не підтримують протокол Cast, наприклад ігрові консолі, доведеться використовувати окремий бездротовий HDMI-донгл.

Розробники вже приймають попередні замовлення на Aurzen Zip через платформу Kickstarter, а поставляти планують уже наприкінці березня. Проектор сам по собі коштує 299 доларів, пропонують також комплект за 399 доларів, що включає також бездротовий HDMI-адаптер CastPlay, магнітну зарядку і магнітне ж кріплення.

Раніше Фокус розповів про 5 недорогих проекторів, які продаються в Україні за ціною від 4 500 грн. До списку увійшли Smart Projector L1 EU, Wanbo T2 Max Blue, Overmax Multipic 4.2, Wanbo T2 Free, Acer X1128i.

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