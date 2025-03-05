Умещается на ладони: представлен сверхкомпактный проектор Aurzen Zip, что он умеет

Карманный прибор обеспечивает картинку с диагональю до 80 дюймов и разрешением до 720p, а также может транслировать изображение со смартфона.

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Инновационный и очень компактный проектор Aurzen Zip представили на выставке MWC 2025 в Барселоне. Его удалось протестировать журналистам портала Tom's Guide, которые поделились впечатлениями.

Aurzen Zip привлекает внимание своим суперкомпактным дизайном, ведь по размерам (8,4 х 7,9 х 2,5 см) напоминает скорее телефон, нежели привычные коробки-проекторы. Прибор складывается втрое и буквально помещается на ладони, а весит всего 28 граммов, поэтому его легко носить в кармане.

Недавно Xiaomi представила компактный проектор Smart Projector L1. Он заметно больше Aurzen Zip, но тоже занимает мало места и поддерживает разрешение 1080p HD.

Проектор Aurzen Zip в разложенном виде Фото: Future

Проектор может создавать как вертикальное, так и горизонтальное изображение с диагональю до 80 дюймов с разрешением до 720p. Его можно даже транслировать с других устройств без необходимости подключаться к сети Wi-Fi. Так на выставке Aurzen Zip проецировал изображение находящегося рядом смартфона без заметной задержки.

Он имеет встроенный аккумулятор емкостью 5,00 мАч, которого хватает на 90 минут работы, а зарядить его можно от павербанка мощностью 24 Вт через USB-PD. Динамик тоже встроен, поэтому не нужно заботиться о колонках или других динамиках.

Aurzen Zip проецирует вертикальное изображение с телефона Фото: Future

Недостатком является то, что нет возможности использовать проводное соединение — все делается беспроводным способом. Поэтому для устройств, которые изначально не поддерживают протокол Cast, например игровые консоли, придется использовать отдельный беспроводной HDMI-донгл.

Разработчики уже принимают предварительные закказы на Aurzen Zip через платформу Kickstarter, а поставлять планируют уже в конце марта. Проектор сам по себе стоит 299 долларов, предлагают также комплект за 399 долларов, включающий также беспроводной HDMI-адаптер CastPlay, магнитную зарядку и магнитное же крепление.

Ранее Фокус рассказал о 5 недорогих проекторах, которые продаются в Украине по цене от 4 500 грн. В список вошли Smart Projector L1 EU, Wanbo T2 Max Blue, Overmax Multipic 4.2, Wanbo T2 Free, Acer X1128i.

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