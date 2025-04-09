Телевизор не нужен: новый "доступный" 4K-проектор превратит дом в кинотеатр (фото)

Китайская компания JMGO анонсировала на выставке CES 2025 новый проектор с тремя лазерами N1S 4K, который стал самым до

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Характеристики проектора раскрыл портал New Atlas. В издании отметили, что все модели линейки N1 4K до сих пор стоили намного больше тысячи долларов, однако N1S 4K на сегодня стоит 999 долларов при рекомендованной розничной цене 1299 долларов.

Новый проектор JMGO весит 2 кг и описывается как портативный, однако пользователям нужно позаботиться о наличии ближайшей розетки, поскольку у него нет встроенного аккумулятора.

Проектор JMGO N1S 4K Фото: JMGO

N1S 4K получил тройной лазерный источник света Microstructure Adaptive Laser Control (MALC 2.0), обеспечивающий 1 100 люменов яркости по ISO. По словам производителя, Равномерность яркости заявлена на уровне 95 %, а лазерные пятна уменьшены на 97 %. Тем не менее авторы полагают, что лучше всего проектор будет работать в затененных комнатах.

Проектор охватывает 110% цветовой гаммы BT.2020 и может похвастаться динамической контрастностью 1 миллион:1, точностью Delta E <1, поддержкой контента HDR10 и 4K UHD-визуализацией до 180 дюймов по диагонали.

Проектор JMGO N1S 4K Фото: JMGO

Среди полезных функций — автофокусировка, автоматическая коррекция трапецеидальных искажений, интеллектуальное выравнивание экрана, масштабирования без потерь, адаптивная яркость и интеллектуальная защита глаз.

"В течение многих лет потребители сталкивались с компромиссами между ценой, производительностью и портативностью на рынке проекторов. С N1S 4K мы разрушили эти ограничения. Это заявление о том, что передовые технологии должны быть доступны каждому домохозяйству": заявил генеральный директор компании Форрест Ли.

Напомним, ранее китайский производитель Lenovo выпустил недорогой компактный проектор Xiaoxin 100M.

Также сообщалось, что на выставке MWC 2025 представили инновационный сверхкомпактный проектор Aurzen Zip.