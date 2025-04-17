Наддешевий портативний проєктор покаже кіно де завгодно: характеристики Dangbei N2 mini

Китайська компанія Dangbei випустила на міжнародний ринок бюджетний світлодіодний проєктор Dangbei N2 mini, який вирізняється низькою ціною і високою портативністю.

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Про особливості новинки розповіло видання TechRadar.

Dangbei N2 mini забезпечує роздільну здатність 1080p HD і має вбудовані додатки для Netflix, YouTube і Prime Video — їх можна швидко запускати натисканням відповідних кнопок на пульті. Є також стабілізатор і технологія автоматичного налаштування зображення з функціями ШІ. Розробники обіцяють, що прилад можна легко поставити в будь-якому місці й отримати рівне зображення розміром від 40 до 120 дюймів за діагоналлю, хоча рекомендують використовувати 100 дюймів.

Інтегрований карданний підвіс забезпечує плавне і точне позиціонування на підлозі, стінах або стелі, а порт живлення встановлений на основі, щоб уникнути перешкод. Оптична система герметична, щоб не допустити потрапляння пилу, тому повинна прослужити на 30% довше, хоча виробник не повідомляє точний термін.

Проєктор коштує $179 (майже 7400 грн). Це приблизно на 20% нижче за звичайну ціну в цьому класі. Як зазначили в TechRadar, Dangbei N2 mini коштує наполовину дешевше за XGIMI MoGo 3 Pro, який редакція вважає найкращим портативним проєктором.

Огляд Dangbei N2 mini

Найбільш очевидна відмінність N2 mini від більш дорогих моделей — яскравість. XGIMI забезпечує 450 ISO люмен, то N2 mini вдвічі поступається з 200 ISO люмен, тому не підійде для яскраво освітлених приміщень. Зате він дуже компактний і зручний для переміщення, важить лише 1,72 кг, оснащений безліччю автоматичних функцій для легкого налаштування та експлуатації. Також є акустична система потужністю 6 Вт з підтримкою Dolby Audio, а для зв'язку передбачені системи Bluetooth 5.2 і Wi-Fi 6.

Раніше експерт назвав найбільшу помилку власників проєкторів. Через неї зображення має значно гірший вигляд, а гроші, по суті, викидаються на вітер.