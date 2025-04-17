Сверхдешевый портативный проектор покажет кино где угодно: характеристики Dangbei N2 mini

Китайская компания Dangbei выпустила на международный рынок бюджетный светодиодный проектор Dangbei N2 mini, который выделяется низкой ценой и высокой портативностью.

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Об особенностях новинки рассказало издание TechRadar.

Dangbei N2 mini обеспечивает разрешение 1080p HD и имеет встроенные приложения для Netflix, YouTube и Prime Video — их можно быстро запускать нажатием соответствующих кнопок на пульте. Есть также стабилизатор и технологию автоматической настройки изображения с функциями ИИ. Разработчики обещают, что прибор можно легко поставить в любом месте и получить ровное изображение размером от 40 до 120 дюймов по диагонали, хотя рекомендуют использовать 100 дюймов.

Интегрированный карданный подвес обеспечивает плавное и точное позиционирование на полу, стенах или потолке, а порт питания установлен на основании, чтобы избежать помех. Оптическая система герметична, чтобы не допустить попадания пыли, поэтому должна прослужить на 30% дольше, хотя производитель не сообщает точный срок.

Проектор стоит $179 (около 7400 грн). Это примерно на 20% ниже обычной цены в этом классе. Как отметили в TechRadar, Dangbei N2 mini стоит вполовину дешевле XGIMI MoGo 3 Pro, который редакция считает лучшим портативным проектором.

Обзор Dangbei N2 mini

Наиболее очевидное отличие N2 mini от более дорогих моделей — яркость. XGIMI обеспечивает 450 ISO люмен, то N2 mini вдвое уступает с 200 ISO люмен, поэтому не подойдет для ярко освещенных помещений. Зато он очень компактный и удобный для перемещения, весит всего 1,72 кг, оснащен множеством автоматических функций для легкой настройки и эксплуатации. Также имеется акустическая система мощностью 6 Вт с поддержкой Dolby Audio, а для связи предусмотрены системы Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.

Ранее эксперт назвал самую большую ошибку владельцев проекторов. Из-за нее изображение выглядит значительно хуже, а деньги, по сути, выбрасываются на ветер.