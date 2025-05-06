Нова технологія LG перетворить поверхні на дисплеї: як вона працює (відео)

Компанія LG Display представила на виставці SID Display Week 2025 OLED-панель Stretchable, що розтягується і обіцяє перетворити будь-який внутрішній простір автомобіля на сенсорний екран.

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Про це йдеться в прес-релізі LG. За даними компанії, дисплей Stretchable може розширюватися до 50%, зберігаючи високу роздільну здатність 100 ppi і повний колір RGB, який можна порівняти зі стандартним монітором.

Дисплей LG, що розтягується

Очікується, що технологію використовуватимуть в автомобілях. Як пояснюють у компанії, під час торкання екрана плоский гнучкий дисплей Stretchable розширюватиметься і висуватиме сенсорні кнопки.

"Центральна панель звичайного автомобіля вимагає окремого автомобільного дисплея і фізичних кнопок. Однак у разі використання дисплея, що розтягується, екран може вільно розширюватися, даючи змогу дисплею і кнопкам плавно зливатися в один екран", — заявили в LG Display.

Технологія Stretchable Фото: LG Display

Сенсорне керування автомобілем: наскільки це можливо

Як зазначає PC Gamer, нова технологія LG могла б стати компромісом між сенсорними екранами і фізичним управлінням авто. Наразі автомобільна промисловість перебуває у своєрідній перехідній фазі.

Так, весь модельний ряд Tesla, суббренд ID VW і останні електромобілі Volvo зазнали критики за активне використання сенсорних екранів для управління такими функціями, як клімат-контроль і аудіо ефекти.

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Противники технології вказують на те, що сенсорні екрани не можна використовувати тільки на дотик, на відміну від фізичних елементів управління. Це означає, що водієві доведеться відривати погляд від дороги.

У виданні вважають, що технологія LG, що розтягується, може розв'язати цю проблему, даючи змогу водієві обирати, які елементи управління йому потрібні, а потім привласнювати їх віртуальній кнопці, що виступає з дисплея і відчувається без прямого погляду.

Нагадаємо, компанія Samsung представила в Південній Кореї потрійний лазерний ультракороткофокусний проектор Premiere 5 з функцією сенсорного екрана.