Сметут с прилавков: Apple может выпустить дешевый Macbook на базе чипа iPhone

Компания Apple может начать массовое производство относительно бюджетного Macbook, который будет работать на чипсете iPhone 16 Pro, в конце этого года или в начале следующего

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Ожидается, что новый MacBook будет продан в количестве от 5 до 7 миллионов единиц в 2026 году. Это должно помочь Apple вернуться к пиковым показателям поставок до COVID-19 в 25 миллионов устройств, заявил аналитик Минг-Чи Куо, специализирующийся на продукции Apple в соцсети X.

По словам Куо, дешевый MacBook будет иметь дисплей где-то около 13 дюймов и будет работать на чипсете A18 Pro. Это тот же чип, что и в iPhone 16 Pro, который уже доказал свою производительность. Ноутбук может выйти в разных цветах, включая серебристый, синий, розовый и желтый.

Как чипы iPhone повлияют на MacBook

Как отмечает Tom's Guide, чипы Apple серии M появились благодаря успеху iPhone на базе серии A. По сравнению со старыми Intel Mac они отличались гораздо более высокой производительностью и эффективностью, увеличивая возможности и время автономной работы.

При этом в издании задаются вопросом, насколько сильно новый MacBook, о котором ходят слухи, "пострадает" из-за нового чипа. В издании подчеркнули, что процессоры серии A могут хорошо работать в iPhone, но есть причина, по которой лучшие iPad использовали чипы серии M в течение последних нескольких лет.

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Также неизвестно, что насколько дешевым может быть этот Macbook на самом деле. Эксперты отмечают, что Модели M4 MacBook Air начинаются с $999, но продаются со скидкой до $849. Более дешевая модель должна быть как минимум на 200–300 долларов дешевле.

"Такая цена может повлечь за собой и другие жертвы, такие как худшие камеры, меньшее количество портов и менее впечатляющий экран. Конечно, мы не узнаем наверняка, пока Apple фактически не анонсирует ноутбук", — заключили авторы.

Напомним, компания Huawei представила ноутбук MateBook Fold Ultimate Design, который в разложенном виде выглядит как тонкий 18-дюймовый сенсорный экран.

Ранее Lenovo также представила концептуальный ноутбук Yoga Solar PC, который может использовать солнечный свет для подзарядки батареи.