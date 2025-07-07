Новый iPhone 17 Pro можно будет купить за 6 000 гривен, но есть нюанс (фото)

Китайская компания Tecno выпустила серию Spark 40, расширив свою бюджетную линейку тремя новыми моделями: Spark 40, Spark 40 Pro и Spark 40 Pro+. Модель Spark 40 является самой простой в серии, однако ее дизайн напоминает рендеры будущего iPhone 17 Pro.

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Смартфон Tecno Spark 40 получил чипсет Helio G81 с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ памяти. Аккумулятор имеет емкость 5200 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт, сообщает портал PhoneArena.

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Телефон имеет 6,67-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Есть 8-мегапиксельная фронтальная камера и 50-мегапиксельная основная камера.

Tecno Spark 40 доступен в четырех цветах: черный, титановый серый, голубой, и белый. Стоит новый смартфон около 133 долларов (чуть меньше 6000 гривен).

Tecno Spark 40 черный Фото: Tecno Mobile Tecno Spark 40 голубой Фото: Tecno Mobile Tecno Spark 40 белый Фото: Tecno Mobile Tecno Spark 40 титановый серый Фото: Tecno Mobile

Отметим, что задняя панель Tecno Spark 40 визуально напоминает рендеры iPhone 17 Pro, недавно опубликованные инсайдерами. В частности, речь идет о модернизированном выступе камеры, который занимает всю ширину задней части телефона.

Визуализация iPhone 17 Pro визуализация iPhone 17 Pro Фото: Majin Bu/X

Фокус также писал о том, что согласно источникам, в iPhone 17 Pro логотип Apple будет перемещен ниже по задней панели, чтобы гармонизировать широкий блок камеры. Из-за этого производителям прозрачных чехлов придется модернизировать свои продукты для iPhone, чтобы логотип оставался центральным элементом.