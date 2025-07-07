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Диджитал

Новый iPhone 17 Pro можно будет купить за 6 000 гривен, но есть нюанс (фото)

Смартфон Tecno Spark 40
Tecno выпустила смартфон Spark 40 | Фото: Tecno Mobile

Китайская компания Tecno выпустила серию Spark 40, расширив свою бюджетную линейку тремя новыми моделями: Spark 40, Spark 40 Pro и Spark 40 Pro+. Модель Spark 40 является самой простой в серии, однако ее дизайн напоминает рендеры будущего iPhone 17 Pro.

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Смартфон Tecno Spark 40 получил чипсет Helio G81 с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ памяти. Аккумулятор имеет емкость 5200 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт, сообщает портал PhoneArena.

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Телефон имеет 6,67-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Есть 8-мегапиксельная фронтальная камера и 50-мегапиксельная основная камера.

Tecno Spark 40 доступен в четырех цветах: черный, титановый серый, голубой, и белый. Стоит новый смартфон около 133 долларов (чуть меньше 6000 гривен).

Tecno Spark 40 черный
Tecno Spark 40 черный
Фото: Tecno Mobile
Tecno Spark 40 голубой
Tecno Spark 40 голубой
Фото: Tecno Mobile
Tecno Spark 40 белый
Tecno Spark 40 белый
Фото: Tecno Mobile
Tecno Spark 40 титановый серый
Tecno Spark 40 титановый серый
Фото: Tecno Mobile
Tecno Spark 40 черный
Tecno Spark 40 голубой
Tecno Spark 40 белый
Tecno Spark 40 титановый серый

Отметим, что задняя панель Tecno Spark 40 визуально напоминает рендеры iPhone 17 Pro, недавно опубликованные инсайдерами. В частности, речь идет о модернизированном выступе камеры, который занимает всю ширину задней части телефона.

Дизайн iPhone 17 Pro
Визуализация iPhone 17 Pro визуализация iPhone 17 Pro
Фото: Majin Bu/X

Фокус также писал о том, что согласно источникам, в iPhone 17 Pro логотип Apple будет перемещен ниже по задней панели, чтобы гармонизировать широкий блок камеры. Из-за этого производителям прозрачных чехлов придется модернизировать свои продукты для iPhone, чтобы логотип оставался центральным элементом.