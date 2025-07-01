iPhone 17 Pro получит неожиданное изменение: это может повлечь проблемы (фото)

В iPhone 17 Pro логотип Apple, вероятно, будет перемешен ниже по задней панели, чтобы гармонизировать более крупный блок камеры, который охватывает всю ширину смартфона.

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В настоящее время логотип Apple, расположенный немного ниже центра, будет перемещен еще ниже, к центру нижней части телефона, утверждает инсайдер Majin Bu со ссылкой на свои источники среди производителей чехлов.

В iPhone 17 Pro будет смещен Фото: Majin Bu/X

Как отмечает эксперт, новое расположение логотипа Apple может иметь последствия для пользовательского опыта и общей эстетики. Этот сдвиг к центру внизу может изменить традиционную симметрию устройств Apple, проложив путь для дальнейших инноваций.

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В частности, система MagSafe, необходимая для магнитной зарядки и крепления аксессуаров, требует точной синхронизации с задней частью устройства. Смещение логотипа Apple вниз побудит отрасль искать решения для сохранения совместимости. Чтобы продемонстрировать необходимость этих изменений, инсайдер показал, как выглядит новый логотип Apple на iPhone 17 Pro со старым чехлом MagSafe.

iPhone 17 Pro со старым чехлом MagSafe Фото: Majin Bu/X

Производители прозрачных чехлов теперь должны проектировать свои продукты для iPhone 17 Pro таким образом, чтобы логотип Apple оставался центральным элементом.

Источник Majin Bu заявил, что их производство чехлов приостановлено в ожидании подтверждения изменений от надежных источников. В компании также отметили, что они уже работают над началом производства чехлов с обновленным дизайном.

Изменение дизайна чехлов для iPhone 17 Pro Фото: Majin Bu/X

"Компании следят за развитием событий и разрабатывают стратегии по обновлению производственных линий, гарантируя, что существующие аксессуары останутся функциональными и конкурентоспособными на рынке", — заключил Majin Bu.

Напомним, ожидаемый складной смартфон Vivo X Fold 5 может получить многофункциональную кнопку Action подобную той, которая используется в iPhone.

Фокус также писал о том, что в 2027 году Apple отпразднует 20-летие выхода первого iPhone. К этой дате компания, вероятно, выпустит новый флагман.