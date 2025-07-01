iPhone 17 Pro отримає несподівану зміну: це може спричинити проблеми (фото)

В iPhone 17 Pro логотип Apple, ймовірно, буде переміщений нижче по задній панелі, щоб гармонізувати більший блок камери, який охоплює всю ширину смартфона.

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Наразі логотип Apple, розташований трохи нижче за центр, буде переміщено ще нижче, до центру нижньої частини телефону, стверджує інсайдер Majin Bu з посиланням на свої джерела серед виробників чохлів.

В iPhone 17 Pro буде зміщений Фото: Majin Bu/X

Як зазначає експерт, нове розташування логотипу Apple може мати наслідки для користувацького досвіду та загальної естетики. Цей зсув до центру внизу може змінити традиційну симетрію пристроїв Apple, проклавши шлях для подальших інновацій.

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Зокрема, система MagSafe, необхідна для магнітної зарядки і кріплення аксесуарів, вимагає точної синхронізації із задньою частиною пристрою. Зміщення логотипу Apple вниз спонукає галузь шукати рішення для збереження сумісності. Щоб продемонструвати необхідність цих змін, інсайдер показав, який вигляд має новий логотип Apple на iPhone 17 Pro зі старим чохлом MagSafe.

iPhone 17 Pro зі старим чохлом MagSafe Фото: Majin Bu/X

Виробники прозорих чохлів тепер повинні проєктувати свої продукти для iPhone 17 Pro таким чином, щоб логотип Apple залишався центральним елементом.

Джерело Majin Bu заявило, що їхнє виробництво чохлів призупинено в очікуванні підтвердження змін від надійних джерел. У компанії також зазначили, що вони вже працюють над початком виробництва чохлів з оновленим дизайном.

Зміна дизайну чохлів для iPhone 17 Pro Фото: Majin Bu/X

"Компанії стежать за розвитком подій і розробляють стратегії з оновлення виробничих ліній, гарантуючи, що наявні аксесуари залишаться функціональними та конкурентоспроможними на ринку", — підсумував Majin Bu.

Нагадаємо, очікуваний складаний смартфон Vivo X Fold 5 може отримати багатофункціональну кнопку Action подібну до тієї, яка використовується в iPhone.

Фокус також писав про те, що в 2027 році Apple відсвяткує 20-річчя виходу першого iPhone. До цієї дати компанія, ймовірно, випустить новий флагман.