Какой телефон купить в 2025 году: эксперты назвали лучшие модели Android и iOS (фото)

Команда экспертов протестировала топовые смартфоны 2025 года и назвала лучшие модели от Apple, Samsung, Google и Asus.

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Список лучших телефонов 2025 года опубликовал портал Tom's Guide. Среди них — флагманы с самыми высокими характеристиками, смартфоны с хорошими камерами и аккумуляторами, раскладные телефоны и бюджетные модели.

Самый лучший iPhone: iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Фото: tomsguide.com

iPhone 16 Pro получил мощный чипсет Apple A19 Pro, 6,3-дюймовый дисплей и поддерживает новые функции Apple Intelligence, которые компания внедряла в свои телефоны в течение последних девяти месяцев. Он стоит дешевле, чем 6,9-дюймовый iPhone 16 Pro Max, однако предлагает аналогичный функционал.

Относительно камеры, смартфон использует функцию 5-кратного оптического зума. Улучшения как сверхширокоугольной, так и основной камер помогают создавать яркие и детализированные изображения. Новая кнопка управления камерой превращает камеру в инструмент поиска прямо под рукой, а функция микширования аудио может беспрепятственно удалять фоновый шум из видео.

"Короче говоря, лучшие характеристики iPhone очень хорошо продемонстрированы в iPhone 16 Pro", — отметили в издании.

Самый лучший телефон на Android: Google Pixel 9 Pro: Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro Фото: tomsguide.com

Статус лучшего смартфона Android получил 6,3-дюймовый Google Pixel 9 Pro. Этот телефон вышел почти год назад, однако все еще может похвастаться ярким дисплеем Super Actua, а также приличным временем работы от батареи.

Три камеры обеспечивают высокое качество фото, а такие возможности, как Pixel Screenshots и Gemini Live, могут оказаться особенно полезными для поклонников чат-ботов. Несмотря на то, что Google Pixel 9 Pro менее мощный чипсет Tensor G4, эксперты считают, что его общие характеристики все еще трудно превзойти.

Телефон с лучшей камерой: Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: tomsguide.com

Как отмечают в издании, статус смартфона с лучшей камерой требует не только высоких характеристик обработки пикселей, но и соответствующего программного обеспечения. По мнению экспертов, таким телефоном является Samsung Galaxy S25 Ultra с основной камерой на 200 МП.

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Прежде всего, благодаря четырем камерам этот смартфон может снимать все, что угодно — от пейзажей вдали до крупного плана. Авторы обзора также сравнили его 10-мегапиксельную телекамеру с 3-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельную телекамеру с 5-кратным оптическим зумом с iPhone 16 Pro Max по сравнению с зумом, отметив, что Samsung показал себя лучше.

Samsung Galaxy S25 Ultra также можно считать лучшим камерофоном благодаря количеству режимов и функций, которые предлагает его приложение камеры. Там можно найти ряд ручных режимов и множество других полезных функций.

Самый лучший телефон с ИИ: Google Pixel 9

Google Pixel 9 Фото: tomsguide.com

Эксперты считают, что Google может похвастаться лучшими функциями искусственного интеллекта среди всех производителей смартфонов. В частности они выделили Google Pixel 9 с чипсетом Tensor.

Как отмечают в издании, все телефоны Google Pixel 9 поддерживают одинаковые ИИ-функции, а это означает, что стандартный Pixel 9 имеет такие же возможности, как и премиум-Pixel 9 Pro XL. Поскольку Pixel 9 стоит меньше, чем Pro XL, обозреватели считают его лучшим выбором для тех, кто хочет получить передовые функции искусственного интеллекта, не тратя при этом много денег.

"Если вы ищете телефон, который может переводить текст на другие языки на лету, обобщать записи и заметки, а также использовать возможности Gemini для выполнения повседневных задач, Pixel 9 практически невозможно превзойти", — отметили авторы.

Лучший складной телефон: Samsung Galaxy Z Flip 7: Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 Фото: tomsguide.com

По сравнению с предыдущими раскладными смартфонами Samsung, Galaxy Z Flip 7 получил больший дисплей Flex Window, более долгое время работы от аккумулятора, многомодальные функции искусственного интеллекта и поддержку Samsung DeX. Новый дизайн Armor FlexHinge также более прочный и плавный, чем раньше.

Новый мультимодальный интерфейс Gemini Live в сочетании с камерой и дисплеем Flex Window позволяет задавать голосовые вопросы о том, что вы видите, а функция Samsung DeX предоставляет телефону возможности работы с настольным персональным компьютером.

Еще одно преимущество Samsung Galaxy Z Flip 7 — высокое качество фото. Его новый процессор ProVisual Engine улучшает фотографии, чтобы выделить больше деталей, а различные режимы Flex Modes позволяют контент-мейкерам использовать камеру без рук, что делает его идеальным телефоном для блогеров.

Лучший дизайн телефона: Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: tomsguide.com

По словам экспертов, дизайн Galaxy Z Fold 7 решает давнюю проблему складных телефонов — их габаритность. Z Fold 7 намного тоньше и легче своего предшественника. Он весит всего 212 граммов и имеет толщину всего 4,2 мм в разложенном виде.

"Порой вы можете забыть, что держите в руках складное устройство", — отметили в издании.

По данным портала, это решение было внедрено без ущерба для долговечности смартфона благодаря более прочному стеклу дисплея, недавно усиленному шарниру и титановой решетке.

Телефон с лучшей батареей: Asus ROG Phone 9 Pro

Asus ROG Phone 9 Pro Фото: tomsguide.com

По результатам тестирований Asus ROG Phone 9 Pro превзошел всех конкурентов по времени работы от аккумулятора. Телефон проработал 20 часов 34 минуты в специальном тесте TG, при этом дисплей телефона был настроен на адаптивную частоту обновления.

Это стало возможно благодаря мощному аккумулятору емкостью 5800 мАч и эффективному управлению питанием, которое обеспечивает чип Snapdragon 8 Elite. Кроме долгой автономной работы Asus ROG Phone 9 Pro отличается быстрой зарядкой. Во время тестирования телефон заражался от 0% до 74% всего за тридцать минут.

"Если учесть все это вместе, то легко понять, почему ROG Phone 9 Pro получает приз за продолжительность работы от аккумулятора", — отметили авторы.

Лучший бюджетный телефон: Google Pixel 9a: Google Pixel 9a

Google Pixel 9a Фото: tomsguide.com

Смартфон Google Pixel 9a сохраняет начальную цену своего предшественника, однако может предложить пользователю ряд преимуществ. Этот телефон на чипе Tensor G4 позволяет использовать Gemini Live, создавать изображения с помощью текстовых подсказок и получать доступ к полному спектру интеллектуальных инструментов редактирования фотографий.

Хотя Pixel 9a не имеет существенных изменений в камере по сравнению с предшественником, эксперты считают, что он выдает лучшие фотографии, чем iPhone 16e. Также есть хорошие возможности для астрофотографии

"Google давно доказал, что низкая цена на телефон не обязательно означает большой ущерб функциональности. Pixel 9a еще раз это подтверждает", — подытожили в издании.

Напомним в сети появились результаты тестирования бюджетного смартфона Samsung Galaxy A17 5G, пока что не анонсированного производителем.