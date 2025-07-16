Недорогие смартфоны с емкими батареями не хуже флагманов: что известно о Vivo Y (фото)

Китайская компания Vivo может вскоре представить две новые модели бюджетной серии Y — Vivo Y50 5G и Vivo Y50m 5G. Оба смартфона могут похвастаться мощными аккумуляторами.

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О близком анонсе свидетельствует тот факт, что Vivo Y50 5G и Vivo Y50m 5G появились на вебсайт телекоммуникационной компании Китая. В частности было обнародовано фото и ключевые характеристики смартфонов, пишет портал Gadgets 360.

Vivo Y50 5G Vivo Y50 5G Vivo Y50 5G Vivo Y50 5G Vivo Y50 5G

Смартфоны оснащены чипсетами MediaTek Dimensity 6300 и аккумуляторами емкостью 6000 мАч и будут работать под управлением операционной системы Android 15. Обе модели получат 6,74-дюймовые HD+ дисплеи, 13-мегапиксельную основную камеру и 5-мегапиксельную камеру для селфи.

Vivo Y50m 5G Vivo Y50m 5G Vivo Y50m 5G Vivo Y50m 5G Vivo Y50m 5G Фото: Vivo

Дизайн Vivo Y50 5G и Vivo Y50m 5G почти идентичен. На задних панелях расположен прямоугольный модуль камеры с закругленными краями. Плоские дисплеи имеют тонкие рамки немного утолщенные снизу, а также вырез для камеры в виде капли сверху. Регулятор громкости и кнопка питания размещены на правой грани.

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Vivo Y50 5G может выйти в цветах Azure, Diamond Black и Platinum. Он может быть доступен в вариантах с 4 ГБ + 128 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Vivo Y50m 5G будет иметь похожую палитру цветов и варианты памяти.

Оба телефона, вероятно, будут поддерживать две SIM-карты, Wi-Fi, 3,5-мм аудиоразъем и подключение USB Type-C. Заявленные габариты — 167,30x76,95x8,19 мм, вес — около 209 г.

Напомним, китайская компания Xiaomi готовится выпустить свой новый бюджетный смартфон Redmi 15C с мощным аккумулятором.

Фокус также писал о том, что Apple планирует выпустить весной 2026 года бюджетный iPhone 17e, который станет частью основной линейки iPhone 17.