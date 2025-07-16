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Диджитал

Недорогие смартфоны с емкими батареями не хуже флагманов: что известно о Vivo Y (фото)

Смартфон Vivo Y50 5G
В Китае скоро анонсируют новые модели Vivo | Фото: Vivo

Китайская компания Vivo может вскоре представить две новые модели бюджетной серии Y — Vivo Y50 5G и Vivo Y50m 5G. Оба смартфона могут похвастаться мощными аккумуляторами.

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О близком анонсе свидетельствует тот факт, что Vivo Y50 5G и Vivo Y50m 5G появились на вебсайт телекоммуникационной компании Китая. В частности было обнародовано фото и ключевые характеристики смартфонов, пишет портал Gadgets 360.

Vivo Y50 5G
Vivo Y50 5G
Vivo Y50 5G
Vivo Y50 5G
Vivo Y50 5G
Vivo Y50 5G
Vivo Y50 5G
Vivo Y50 5G
Vivo Y50 5G
Vivo Y50 5G
Vivo Y50 5G
Vivo Y50 5G
Vivo Y50 5G
Vivo Y50 5G
Vivo Y50 5G

Смартфоны оснащены чипсетами MediaTek Dimensity 6300 и аккумуляторами емкостью 6000 мАч и будут работать под управлением операционной системы Android 15. Обе модели получат 6,74-дюймовые HD+ дисплеи, 13-мегапиксельную основную камеру и 5-мегапиксельную камеру для селфи.

Vivo Y50m 5G
Vivo Y50m 5G
Vivo Y50m 5G
Vivo Y50m 5G
Vivo Y50m 5G
Vivo Y50m 5G
Vivo Y50m 5G
Vivo Y50m 5G
Vivo Y50m 5G
Vivo Y50m 5G
Фото: Vivo
Vivo Y50m 5G
Vivo Y50m 5G
Vivo Y50m 5G
Vivo Y50m 5G
Vivo Y50m 5G

Дизайн Vivo Y50 5G и Vivo Y50m 5G почти идентичен. На задних панелях расположен прямоугольный модуль камеры с закругленными краями. Плоские дисплеи имеют тонкие рамки немного утолщенные снизу, а также вырез для камеры в виде капли сверху. Регулятор громкости и кнопка питания размещены на правой грани.

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Vivo Y50 5G может выйти в цветах Azure, Diamond Black и Platinum. Он может быть доступен в вариантах с 4 ГБ + 128 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Vivo Y50m 5G будет иметь похожую палитру цветов и варианты памяти.

Оба телефона, вероятно, будут поддерживать две SIM-карты, Wi-Fi, 3,5-мм аудиоразъем и подключение USB Type-C. Заявленные габариты — 167,30x76,95x8,19 мм, вес — около 209 г.

Напомним, китайская компания Xiaomi готовится выпустить свой новый бюджетный смартфон Redmi 15C с мощным аккумулятором.

Фокус также писал о том, что Apple планирует выпустить весной 2026 года бюджетный iPhone 17e, который станет частью основной линейки iPhone 17.