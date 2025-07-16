Недорогі смартфони з місткими батареями не гірші за флагманів: що відомо про Vivo Y (фото)

Китайська компанія Vivo може незабаром представити дві нові моделі бюджетної серії Y — Vivo Y50 5G та Vivo Y50m 5G. Обидва смартфони можуть похвалитися потужними акумуляторами.

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Про близький анонс свідчить той факт, що Vivo Y50 5G та Vivo Y50m 5G з'явилися на вебсайт телекомунікаційної компанії Китаю. Зокрема було оприлюднено фото та ключові характеристики смартфонів, пише портал Gadgets 360.

Vivo Y50 5G Vivo Y50 5G Vivo Y50 5G Vivo Y50 5G Vivo Y50 5G

Смартфони оснащені чіпсетами MediaTek Dimensity 6300 та акумуляторами місткістю 6000 мАг та працюватимуть під управлінням операційної системи Android 15. Обидві моделі отримають 6,74-дюймові HD+ дисплеї, 13-мегапіксельну основну камеру та 5-мегапіксельну камеру для селфі.

Vivo Y50m 5G Vivo Y50m 5G Vivo Y50m 5G Vivo Y50m 5G Vivo Y50m 5G Фото: Vivo

Дизайн Vivo Y50 5G та Vivo Y50m 5G майже ідентичний. На задніх панелях розташований прямокутний модуль камери із закругленими краями. Плоскі дисплеї мають тонкі рамки трохи потовщені знизу, а також виріз для камери у вигляді краплі зверху. Регулятор гучності і кнопка живлення розміщені на правій грані.

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Vivo Y50 5G може вийти у кольорах Azure, Diamond Black та Platinum. Він може бути доступний у варіантах з 4 ГБ + 128 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ та 12 ГБ + 256 ГБ. Vivo Y50m 5G матиме схожу палітру кольорів та варіанти пам’яті.

Обидва телефони, ймовірно, підтримуватимуть дві SIM-картки, Wi-Fi, 3,5-мм аудіороз'єм та підключення USB Type-C. Заявлені габарити — 167,30x76,95x8,19 мм, вага — близько 209 г.

Нагадаємо, китайська компанія Xiaomi готується випустити свій новий бюджетний смартфон Redmi 15C з потужним акумулятором.

Фокус також писав про те, що Apple планує випустити навесні 2026 року бюджетний iPhone 17e, який стане частиною основної лінійки iPhone 17.