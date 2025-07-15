Флагман з величезним акумулятором на 7000 мАг: чого чекати від смартфона iQOO 15

Китайський виробник iQOO готується випустити нову флагманську ігрову модель iQOO 15, яка матиме ще більший акумулятор, ніж його попередник з батареєю на 6150 мАг.

Related video

Смартфон iQOO 15, ймовірно, отримає великий акумулятор на 7000 мАг, а також буде підтримувати функцію швидкої зарядки потужністю 100 Вт, повідомляє IT Home з посиланням на інсайдера.

Що стосується інших чуток про характеристики iQOO 15, попередні витоки натякають, що він буде оснащений 50-мегапіксельною 3-кратною перископною камерою, ще одним оновленням у порівнянні з флагманом поточного покоління.

Важливо

Смартфони 2025: новинки літа за прийнятну ціну від realme, vivo, Fairphone (фото)

Зазначимо, що поточна модель iQOO 13 вийшла 30 жовтня минулого року та доступна у чотирьох кольорах: Legend, Track, Isle of Man та Nardo Gray. Смартфон оснащений 6,82-дюймовим прямим екраном LTPO з роздільною здатністю 3168×1440 та частотою оновлення 144 Гц, процесором Snapdragon 8 Extreme Editio та акумулятором Blue Ocean ємністю 6150 мАг.

Окрім того, iQOO 13 отримав 50-мегапіксельну надчутливу флагманською основну камеру VCS Bionic, 50-мегапіксельний професійний портретний телеоб'єктив, а також 50-мегапіксельний ширококутний об'єктив.

Нагадаємо, китайська компанія Xiaomi готується випустити свій недорогий смартфон з потужним акумулятором — Redmi 15C.

Також повідомлялось, що Apple планує випустити навесні 2026 року бюджетний iPhone 17e, який стане частиною основної лінійки iPhone 17.