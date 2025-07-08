Смартфони 2025: літні новинки для розваг, зйомок, роботи та ігор (фото)

Цього літа з'явилася маса нових смартфонів, ми розповімо про найцікавіші моделі: iQOO Neo 10, realme GT7, ZTE Nubia Red Magic 10S Pro, vivo X Fold 5 і Fairphone 6.

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Нещодавно Фокус розповідав про смартфони з хорошою камерою і батареєю, які нещодавно з'явилися на світовому та українському ринках. А сьогодні в рейтингу — нові гаджети, випущені влітку.

Red Magic 10S Pro

Смартфон Red Magic 10S Pro Red Magic 10S Pro Фото: gsmarena.com

Red Magic 10S Pro оснащений продуктивним процесором Snapdragon 8 Elite Leading Edition з системою охолодження і вентилятором. Екран має RGB-підсвічування, оскільки смартфон позиціонується як ігровий. Щоб геймплей не закінчився раптово на найцікавішому місці, апарат оснастили батареєю ємністю 7050 мАг.

Технічні характеристики Red Magic 10S Pro:

Дисплей: 6,85 дюйма, AMOLED, 2688x1216, 144 Гц

Чипсет: Snapdragon 8 Elite Leading Edition

Пам'ять: до 24 Гб/до 1 Тб

Камери: 50 Мп + 50 Мп + 2 Мп, селфі — 16 Мп

Батарея: 7050 мАг

Ціна: від 32 000 грн

realme GT7

Смартфон realme GT7 realme GT7 Фото: forbes.com

Смартфон realme GT7 має під капотом продуктивний процесор MediaTek Dimensity 9400e. Користувацький досвід забезпечує екран типу AMOLED з діагоналлю 6,78 дюйма і частотою 120 Гц.

Акумулятор радує, адже його ємність сягає 7000 мАг. Він підтримує швидку зарядку потужністю 120 Гц. Камери доволі непогано показали себе під час тестів, — як основна, так і фронтальна, яка, зазначимо, має датчик на 32 Мп.

Технічні характеристики realme GT7:

Дисплей: 6,78 дюйма, AMOLED, 2780х1264, 120 Гц

Чипсет: MediaTek Dimensity 9400e

Пам'ять: максимум 16 Гб/512 Гб

Камери: 50 Мп + 8 Мп + 50 Мп, селфі — 32 Мп

Батарея: 7000 мАг

Ціна: від 27 000 грн

vivo X Fold 5

Смартфон vivo X Fold 5 vivo X Fold 5 Фото: averagedadofficial.com

Смартфон-розкладачка vivo X Fold 5 має корпус, захищений від вологи та пилу згідно з сертифікатом IP59+. Основна камера отримала датчики фірми ZEISS, 3-кратний оптичний зум, ширококутний об'єктив на 8 Мп. Пристрій працює на базі процесора Snapdragon 8 Gen 3. Топова версія має 16 Гб ОЗП і сховище об'ємом 512 Гб. Батарея теж не підвела, її ємність становить 6000 мАг.

Технічні характеристики vivo X Fold 5:

Дисплей: 6,78 дюйма, AMOLED, 2800x1260, 144 Гц

Чипсет: Snapdragon 8s Gen 4

Пам'ять: максимум 16 Гб/512 Гб

Камери: 50 Мп + 8 Мп, селфі — 32 Мп

Батарея: 6000 мАг

Ціна: немає даних

iQOO Neo 10

Смартфони iQOO Neo 10 Фото: livemint.com

Смартфоні IQOO Neo 10 отримав від розробників дисплей із частотою 144 Гц, що робить скролінг дуже плавним і приємним. На задній панелі у телефона є камера з датчиками 50 Мп і 8 Мп (ширококутний), на передній — селфі-камера на 32 Мп. Батарея досить ємна — 7000 мАг. Вона має підтримку швидкої зарядки потужністю 120 Вт.

Технічні характеристики iQOO Neo 10:

Дисплей: 6,78 дюйма, AMOLED, 2800x1260, 144 Гц

Чипсет: Snapdragon 8s Gen 4

Пам'ять: максимум 16 Гб/512 Гб

Камери: 50 Мп + 8 Мп, селфі — 32 Мп

Батарея: 7000 мАг

Ціна: від 19 000 грн

Fairphone 6

Смартфони Fairphone 6 Фото: heise.de

Телефон Fairphone 6, як відомо, можна ремонтувати, завдяки чому його апаратна частина прослужить довго. Ремонт здійснити користувач зможе самостійно, тож йому доведеться витратитися тільки на комплектуючі, але не на послуги фахівців сервісного центру.

Компанія оснастила гаджет процесором Snapdragon 7s Gen 3, 8 Гб ОЗП і сховищем 256 Гб. Камери теж хороші. Основна має датчики на 50 Мп і 8 Мп, а селфі-камера — на 32 Мп. Акумулятор, однак, слабенький — всього 4415 мАг ємності. Він поступається іншим моделям, наведеним у цьому рейтингу.

Технічні характеристики Fairphone 6:

Дисплей: 6,31 дюйма, OLED, Full HD+, 120 Гц

Чипсет: Snapdragon 7s Gen 3

Пам'ять: 8 Гб/256 Гб

Камери: 50 Мп + 13 Мп, селфі — 32 Мп

Батарея: 4415 мАг

Ціна: від 26 000 грн.

Раніше ми писали про 5 найкращих смартфонів Realme флагманського рівня. У рейтингу опинилися моделі Realme C75, Realme 14, realme 14 Pro+, Realme GT 7 Pro і Realme 13 Pro+.