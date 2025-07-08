Смартфон прослужить "вічно": експерти протестували Fairphone 6 і здивувалися (відео)

Зазвичай під час купівлі нового телефону користувачі цікавляться камерою, пам'яттю, функціями ШІ. Але мало хто відразу думає про те, скільки прослужить їм новий смартфон. Якщо у вас Fairphone, то з цього приводу можна не хвилюватися.

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Новий Fairphone 6, що вийшов наприкінці червня, пропонує доволі незвичний підхід — він робить акцент на довговічності телефону і на можливості його відремонтувати. Розібрати смартфон і полагодити його зможе навіть сам користувач, підтверджують експерти iFixit.

Фахівці перевірили, чи дійсно Fairphone 6 такий міцний, як заявляє виробник, і залишилися задоволені. Fairphone 6 отримав найвищу оцінку і титул найбільш ремонтопридатного із сучасних смартфонів. Щоб виконати ремонт, достатньо підчепити кришку камери і відкрутити кілька гвинтів. Таким чином можна самому замінити навіть пошкоджений дисплей.

Похвалу експертів Fairphone 6 заслужив завдяки своїй модульній конструкції, яка і робить ремонт таким доступним. Телефон включає 12 змінних деталей, які можна замовити безпосередньо у Fairphone і замінити без відвідування ремонтної майстерні. До того ж, компанія пропонує і докладні відеоінструкції для користувачів.

Своєрідним бонусом йдуть 5 років гарантії та 8 років підтримки програмного забезпечення — не всі флагманські смартфони можуть похвалитися таким високим показником.

Також варто відзначити незвичайну операційну систему: хоча Fairphone 6 працює на Android, він не поставляється з Google Play Services або додатками Google за замовчуванням. Замість цього смартфон використовує microG для імітації сервісів Google і більше фокусується на "вільному від відстеження досвіді".

Між іншим, Fairphone 6 зібраний взагалі без використання клею. Цим і пояснюється його проста в розборі конструкція. Єдиний мінус — що вона знижує рівень захисту від пилу і води.

Нагадаємо, попередник нинішньої новинки — Fairphone 5, представлений у серпні 2023 року, — прославився як незвичайний смартфон-конструктор. Розробники називали його найбільш екологічним смартфоном у світі.

Також Фокус повідомляв, що блогерський експеримент допоміг визначити найміцніший смартфон. Станом на осінь 2024 року лідером виявився якраз Fairphone 5.