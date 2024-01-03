Блогер розламав популярні смартфони та знайшов найміцніший: які не варто брати (відео)

Суворі випробування пройшли моделі Samsung Z Flip 5, Fairphone 5, Pixel 8 Pro, Asus ROG Ultimate, iPhone 15 Pro, Z Flip 5 і Pixel Fold.

Related video

Американський блогер JerryRigEverything перевірив на міцність кілька смартфонів від різних виробників, таких як Samsung, Apple, Asus тощо. Відео зі своїми експериментами він виклав на YouTube.

JerryRigEverything з'ясував практичним шляхом, яка модель найремонтопридатніша, яка — найкрихкіша, а яка — найміцніша. Також до його особистого рейтингу потрапив смартфон із найскладнішою конструкцією, найуніверсальніший і навіть телефон із найкрасивішими "нутрощами".

Fairphone 5, на думку відеоблогера, простий у догляді й ремонті. Для того, щоб його полагодити, не потрібно звертатися до експертів: просто візьміть викрутку — цього буде достатньо. Річ у тім, що всі деталі для цього пристрою можна замовити у виробника безпосередньо, тож якщо якась деталь зламалася, її легко замінити. Компанія дає користувачам 5-річну гарантію, що є приємним бонусом.

Смартфон Google Pixel 8 Pro теж легко лагодиться, оскільки деталі доступні користувачеві, включно з дисплеєм. Але JerryRigEverything зазначив, що із заміною екрана доведеться потрудитися, а ось усе інше відремонтувати набагато простіше.

JerryRigEverything перевіряє смартфони на міцність

У плані ремонтопридатності погано себе зарекомендував смартфон Asus ROG Ultimate: якщо ви його розберете, то назад ризикуєте вже не зібрати. Однак він отримав звання найінноваційнішого, оскільки має складну конструкцію, порівняно з іншими учасниками рейтингу. Складності йому додає мідний радіатор і система термічного охолодження.

Важливо

Впровадить новий стандарт: розкрито три особливості нового смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra

iPhone 15 Pro теж був розібраний на запчастини. Смартфон оснащений знімним заднім склом, мідною деталлю, що забезпечує зарядку без дротів, мідними електромагнітами, які відповідають за роботу механізму зміщення сенсора основної камери на 48 Мп. Усе це має дуже гарний вигляд, вважає автор відео.

Модель Samsung Z Flip 5 виявилася найміцнішою. Блогер гнув смартфон на всі боки, але він продовжував працювати. Розібравши телефон, JerryRigEverything зміг швидко зібрати його, тож його конструкція проста й зрозуміла.

А ось Pixel Fold від Google не витримав "ударів долі". Коли його зігнули у зворотний бік, він тріснув і припинив нормально працювати. Тож цей телефон визнано найкрихкішим.

Раніше ми повідомляли про те, що хакери можуть підставити будь-якого користувача за допомогою SMS. Злочинці навчилися красти гроші, особисті дані та руйнувати репутацію жертв, видаючи себе за їхніх друзів і родичів.