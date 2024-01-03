Блогер разломал популярные смартфоны и нашел самый крепкий: какие не стоит брать (видео)

Суровые испытания прошли модели Samsung Z Flip 5, Fairphone 5, Pixel 8 Pro, Asus ROG Ultimate, iPhone 15 Pro, Z Flip 5 и Pixel Fold.

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Американский блогер JerryRigEverything проверил на прочность несколько смартфонов от разных производителей, таких как Samsung, Apple, Asus и др. Видео со своими экспериментами он выложил на YouTube.

JerryRigEverything выяснил практическим путем, какая модель является наиболее ремонтопригодной, какая — самой хрупкой, какая — самой крепкой. Также в его личный рейтинг попал смартфон с самой сложной конструкцией, самый универсальный и даже телефон с самыми красивыми "внутренностями".

Fairphone 5, по мнению видеоблогера, является простым в уходе и ремонте. Для того, чтобы его починить, не нужно обращаться к экспертам: просто возьмите отвертку, — этого будет достаточно. Дело в том, что все комплектующие для этого устройства можно заказать у производителя напрямую, так что если какая-то деталь поломалась, ее легко заменить. Компания дает пользователям 5-летнюю гарантию, что является приятным бонусом.

Смартфон Google Pixel 8 Pro тоже легко чинится, так как комплектующие доступны юзеру, включая дисплей. Но JerryRigEverything отметил, что с заменой экрана придется повозиться, а вот все остальное отремонтировать гораздо проще.

JerryRigEverything проверяет смартфоны на прочность

В плане ремонтопригодности плохо себя зарекомендовал смартфон Asus ROG Ultimate: если вы его разберете, то назад рискуете уже не собрать. Однако он получил звание самого инновационного, так как обладает сложной конструкцией, по сравнению с другими участниками рейтинга. Сложности ему добавляет медный радиатор и система термического охлаждения.

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iPhone 15 Pro тоже был разобран "на запчасти". Смартфон оснащен съемным задним стеклом, медной деталью, обеспечивающей зарядку без проводов, медными электромагнитами, отвечающими за работу механизма смещения сенсора основной камеры на 48 Мп. Все это выглядит очень красиво, посчитал автор видео.

Модель Samsung Z Flip 5 оказалась самым прочной. Блогер гнул смартфон во все стороны, но он продолжал работать. Разобрав телефон, JerryRigEverything смог быстро собрать его, так что его конструкция проста и понятна.

А вот Pixel Fold от Google не выдержал "ударов судьбы". Когда его согнули в обратную сторону, он треснул и прекратил нормально работать. Так что этот телефон признан самым хрупким.

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