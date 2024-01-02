Хакеры подставят любого одним SMS от чужого имени: как это происходит и что делать

Преступники научились воровать деньги, личные данные и разрушать репутацию жертв, выдавая себя за их друзей и родственников.

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SMS-подмена — вид мошенничества, к которому часто прибегают хакеры и простые хулиганы. Благодаря ему, кибермошенники могут отправить текстовое сообщение, выдавая себя за другого, знакомого вам, человека или даже за известную компанию. Как не стать жертвой такого киберпреступления, рассказывает издание Fox news.

Подмена SMS осуществляется путем манипулирования идентификатором отправителя текстовых сообщений. В итоге, SMS-ка выглядит так, будто была отправлена со знакомого вам номера телефона, хотя на деле это не так. Киберпреступники меняют идентификатор отправителя, чтобы выдать себя за друзей или родных жертвы, или за официальную компанию. Важно отметить, что такой вид мошенничества может использоваться для фишинга, кражи личных данных и пр. Преступники рассчитывают, что человек, получив сообщение вроде как от своего знакомого или родственника, перейдет по указанной в нем вредоносной ссылке и таким образом попадет на крючок аферистов.

Подмена SMS позволяет:

обманом заставить жертву нажать на вредоносную ссылку, которая приведет на вредоносный сайт, чтобы затем украсть личную или финансовую информацию, или же заразить ваш смартфон вредоносным ПО; обманным путем заставить жертву оплатить фальшивый счет, выдавая себя за официальную компанию; нанести ущерб репутации.

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Что делать, если вы подозреваете подмену SMS

Если вы подозреваете, что ваш телефон взломали или кто-то выдает себя за вас, важно принять меры незамедлительно

Установите на свой телефон хорошее антивирусное ПО, которое будет предупреждать о любых вредоносных программах, обнаруженных в системе ваших устройств; предостерегать от нажатиях на любые вредоносные ссылки, которые могут установить вредоносное ПО на ваши устройства, позволяя хакерам получить доступ к личной информации. Постоянно обновляйте ПО вашего телефона. Пользователи iPhone и Android-фонов должны регулярно обновлять ОС и приложения, поскольку Apple и Google выпускают исправления по мере обнаружения новых уязвимостей. Измените свои пароли для всех своих онлайн-аккаунтов, включая электронную почту, социальные сети и банковские учетные записи. Не используйте в качестве пароля легко угадываемую информацию, вроде дня рождения или адреса проживания. Используйте надежные, уникальные пароли, которые трудно угадать; желательно, чтобы они были буквенно-цифровыми и включали специальные символы. Включите двухфакторную аутентификацию для всех онлайн-аккаунтов — это дополнительный уровень кибербезопасности. Свяжитесь со своим оператором мобильной связи и сообщите о подмене СМС, если таковая имела место быть. Возможно, они смогут помочь вам определить источник текстового сообщения и принять соответствующие меры. Подайте заявление в киберполицию, если вы стали жертвой кражи личных данных или мошенничества. Следите за своими соединениями: по возможности не подключайтесь к незащищенным или общедоступным точкам доступа Wi-Fi или соединениям Bluetooth.

Ранее мы писали о том, что вирусное ПО тайно заражает сотни тысяч смартфонов через приложения. Эксперты по кибербезопасности предупредили об угрозе и рассказали, какие приложения лучше не скачивать.