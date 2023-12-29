Опасный вирус тайно заражает сотни тысяч смартфонов: какие приложения нельзя устанавливать

Игры, гороскопы, программы для повышения производительности содержат вредоносное ПО Xamalicious, способное захватить полный контроль над устройством.

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Эксперты по кибербезопасности обнаружили в операционной системе Android новую уязвимость, которая позволяет заражать смартфоны и планшеты через приложения и совершает ряд вредоносных действий. Об опасной угрозе пользователей предупредила компания McAfee Mobile, передает The hacker news.

Вредоносная программа, получившая название Xamalicious, разработана с использованием платформы с открытым исходным кодом Xamarin. Она собирает метаданные о взломанном устройстве и связываться с сервером управления и контроля (C2) и, получив "одобрение" переходит ко второму этапу: внедряется глубже и получает полный контроль над устройством. Это дает ей возможность выполнять такие действия, как нажатие на рекламу, переход по вредоносным ссылкам, установка приложений. И все это без ведома пользователей.

Вредоносное программное обеспечение Xamalicious обычно маскируется под приложения для здоровья, игры, гороскопы и программы для повышения производительности. Все зараженные приложения запрашивали у пользователей доступ к дополнительной информации.

Эксперты из McAfee Mobile выявили 25 приложений, содержащих это вредоносное ПО. Некоторые приложения были размещены в официальном магазине Google Play с середины 2020 года и установлены не менее 327 тыс. раз. Большинство случаев заражения зарегистрировано в Бразилии, Аргентине, Великобритании, Австралии, США, Мексике, в некоторых странах Европы.

Вот список опасных приложений, которые нельзя устанавливать и запускать:

Essential Horoscope for Android (com.anomenforyou.essentialhoroscope)

3D Skin Editor for PE Minecraft (com.littleray.skineditorforpeminecraft)

Logo Maker Pro (com.vyblystudio.dotslinkpuzzles)

Auto Click Repeater (com.autoclickrepeater.free)

Count Easy Calorie Calculator (com.lakhinstudio.counteasycaloriecalculator)

Sound Volume Extender (com.muranogames.easyworkoutsathome)

LetterLink (com.regaliusgames.llinkgame)

NUMEROLOGY: PERSONAL HOROSCOPE &NUMBER PREDICTIONS (com.Ushak.NPHOROSCOPENUMBER)

Step Keeper: Easy Pedometer (com.browgames.stepkeepereasymeter)

Track Your Sleep (com.shvetsStudio.trackYourSleep)

Sound Volume Booster (com.devapps.soundvolumebooster)

Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot (com.Osinko.HoroscopeTaro)

Universal Calculator (com.Potap64.universalcalculator)

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На первом этапе внедрения "вирус" самостоятельно обновлял основной файл пакета Android (APK), а это означает, что Xamalicious можно использовать в качестве шпионского ПО или банковского трояна без какого-либо взаимодействия с пользователем.

Компания Google заявила, что ее сервис Play Protect защищает пользователей Android от вредоносных программ как в Play Store, так и вне его. В таком случае юзеры должны были получить предупреждение о том, что приложение, которое они загружают, — небезопасно.

"Если у пользователя уже было установлено одно из этих приложений, содержащее вредоносное ПО, он получал предупреждение, и оно автоматически удалялось с его устройства, — добавили в Google. — Если пользователь попытается установить приложение с этим обнаруженным вредоносным ПО, он получит предупреждение, и установка приложения будет заблокирована".

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