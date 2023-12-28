В Telegram произошел масштабный сбой: что известно (инфографика)
Сервер Downdetector подтвердил наличие проблем с популярной платформой обмена сообщениями Telegram. Пользователи отправляют отчеты о сбоях.
В мессенджере Telegram 28 декабря вечером произошел масштабный сбой. Пользователи жаловались на то, что сообщения не поступали и чаты не функционировали. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Около 19:30 (по Киевскому времени) произошел глобальный сбой в Telegram. У пользователей перестали отправляться сообщения и открываться чаты.
А именно 62% юзеров пожаловались на подключение к серверу, 23% пользователей сообщили о проблемах с приложением, и 14% почувствовали сбой в чатах.Важно
Добавим, что с начала полномасштабного вторжения особую роль в освещении событий в стране начал играть Telegram. Спрос на информацию о войне привел к быстрому взлету популярности военных блогеров, которые в онлайн-режиме предоставляют объективную информацию о ситуации на фронте и профессионально освещают военную тематику в целом.
Недавно оккупанты сообщили, что подписчики телеграмм-каналов получили сообщение-предупреждение об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне в ущерб безопасности России.