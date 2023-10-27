"Одного застрелили": ФСБ заявила о задержании админов популярных украинских Telegram-каналов

Оккупанты сообщают, что подписчики телеграм-каналов получили сообщение-предупреждение об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне в ущерб безопасности России.

Related video

Федеральная служба безопасности России задержала на оккупированных территориях администраторов популярных в Украине запорожских телеграм-каналов "РИА Мелитополь" и чата "Мелитополь — это Украина". Один из них якобы сопротивлялся, из-за чего оккупанты его убили. О задержании сообщает пресс-служба ФСБ.

"ФСБ в результате спецоперации на территории Запорожской области прекратила деятельность трех крупных агентурных групп (резидентур), которые координируются ГУР МО Украины. Во время оперативных мероприятий задержаны администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь — Это Украина", которые используются для сбора разведывательной информации и оказания психологического воздействия на жителей региона", — говорится в сообщении.

Важно

Переполох в Бердянске: в ГУР рассказали подробности подрыва авто с офицерами ФСБ (фото)

В ФСБ отметили, что благодаря этим каналам Украина получала информацию о передвижении военной техники РФ и размещении подразделений ВС РФ на оккупированных территориях Запорожья, а сами администраторы работали на ГУР.

Сообщается, что один из админов был застрелен, поскольку оказал сопротивление. В его квартире якобы нашли СВУ, автомат АКМС, гранату РГН.

"Подписчикам "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь Это Украина" направлено предупреждение об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне в ущерб безопасности России и сообщение о незаконной деятельности указанных средств коммуникации. Функционирование информационных ресурсов прекращено", — говорится в сообщении.

Фокус проверил информацию ФСБ. Телеграм-канал "РИА Мелитополь" и "Мелитополь — это Украина" продолжают работать, как и раньше. Еще один телеграм-канал "Мелитополь — это Украина" в последний раз размещал свои сообщения 24 октября.

На момент публикации материала администрация "РИА Мелитополь" и Telegram-канала "Мелитополь это Украина" официально не подтверждали информацию российских силовиков.

Задержанных администраторов украинских телеграм-канале обвиняют в шпионаже и призывах к террористической деятельности.

Напомним, что ФСБ отправила в Луганскую область агентов под видом "психологов". Во время сеансов граждан призывают стать частью ВС РФ.

Ранее сообщалось, что 21 октября во временно оккупированной Новопетровке под Бердянском Запорожской области прогремел взрыв .