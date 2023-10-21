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Военный Фокус Российско-украинская война

Под Бердянском раздался взрыв: "прилетело" в район аэропорта, — соцсети (фото)

Под Бердянском раздался взрыв:
Фото: Иван Федоров | Под Бердянском раздался взрыв:

По данным местных жителей, взрыв произошел в городе Новопетровка. После "прилета" над Бердянском поднялся столб дыма.

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В субботу, 21 октября, во временно оккупированном населенном пункте Новопетровка под Бердянском Запорожской области прогремел взрыв. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Бердянск Сейчас".

По данным местных каналов, было попадание в районе аэропорта.

На фото виден дым, образовавшийся после прилета.

При этом, оккупанты сообщают, что взрывы были вызваны работой ПВО. Местные жители не подтверждают эту информацию.

Взрыв под Бердянском Fullscreen
Взрыв под Бердянском

Взрывы в Новопетровке: комментарии украинской стороны

"Прилет" под Бердянском подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Жители Бердянска сообщают о мощном взрыве. Выясняем, что на этот раз пылает у оккупантов", — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, что 21 октября во временно оккупированном Донецке прозвучали мощные взрывы. Над городом поднялся черный дым в районе "Мотеля".

А 20 октября во временно оккупированном Мелитополе были слышны взрывы. Самой мощной укрепленной зоной является район Авиагородка, где оккупационные силы организовали свою военную базу на захваченном аэродроме.