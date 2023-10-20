В Мелитополе прогремели взрывы: "прилетело" в военную базу россиян, − Федоров (карта)

По словам мэра города, мощнее взрывы было слышно в районе Авиагородка, где оккупанты обустроили свою военную базу на захваченном аэродроме.

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В ночь на пятницу, 20 октября, во временно оккупированном Мелитополе были слышны взрывы. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

"Неспокойная ночь для оккупантов Мелитополя. После полуночи за городом прогремело несколько взрывов", — написал он.

Он также отметил, что самой мощной укрепленной зоной является район Авиагородка, где оккупационные силы организовали свою военную базу на захваченном аэродроме.

Также, по словам Федорова, жители слышали гул техники.

Детали уточняются.

Карта Мелитополя

Региональное медиа "РИА Мелитополь" подтверждает информацию о взрывах в Мелитополе. Читатели рассказали журналистам, что было "громко" в районе военного городка, а после взрывов россияне активно задействовали боевую технику.

Пропагандистские СМИ, ссылаясь на оккупационную администрацию города, также подтверждают информацию о взрывах.

Напомним, что российские "партизаны" мешают РФ терроризировать Сумскую область. Дроны-камикадзе в Курской области попали в средства наблюдения, которые наводят ДРГ на объекты критической инфраструктуры и мирное украинское население.

Кроме того, в оккупированном Мелитополе Запорожской области дали о себе знать оккупантам местные партизаны. Они взорвали поезд, который перевозил оккупантам вооружение и топливо из Крыма в Мелитополь и Днепрорудное, а в обратном направлении: поврежденную технику и награбленное в виде железной руды, зерна и другого имущества. В результате контролируемого взрыва было повреждено 150 метров железной дороги и тепловоз.

Ранее сообщалось, что партизаны "Атеш" обнаружили склад с топливом ВС РФ в оккупированном Крыму. На российском складе обнаружили около восьми автоцистерн.