В Мелитополе партизаны взорвали поезд оккупантов, который перевозил боеприпасы: подробности

В результате контролируемого взрыва было повреждено 150 метров железной дороги и поезд с награбленным в Украине в виде железной руды, зерна и другого имущества.

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В оккупированном Мелитополе Запорожской области дали о себе знать оккупантам местные партизаны Они взорвали поезд, который перевозил из Крыма оккупантам вооружение. Об этом сообщают в телеграм-канале "Сопротивление" и городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"13 октября в Мелитополе в 7:40 партизаны взорвали поезд, который ежедневно возил из Крыма в Мелитополь и Днепрорудное боеприпасы и топливо, а в обратном направлении: поврежденную технику и награбленное в виде железной руды, зерна и другого имущества. В результате контролируемого взрыва было повреждено 150 метров железной дороги и тепловоз", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что российские захватчики всячески пытаются скрыть факт подрыва поезда. Диверсантов безуспешно ищут.

"Это уже десятая успешная диверсия на железной дороге за 2023 год, совершенная партизанами Запорожской области", — напомнили админы телеграм-канала.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что украинские партизаны, которые совершили диверсию в тылу врага, уже находятся в безопасности и обещают еще больше таких взрывов в ближайшем будущем.

Напомним, что российские "партизаны" мешают РФ терроризировать Сумскую область. Дроны-камикадзе в Курской области попа ли в средства наблюдения, которые наводят ДРГ на объекты критической инфраструктуры и мирное украинское население.

Ранее сообщалось, что партизаны "Атеш" обнаружили склад с топливом ВС РФ в оккупированном Крыму. На российском складе обнаружили около восьми автоцистерн.