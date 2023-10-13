У Мелітополі партизани підірвали потяг окупантів, який перевозив боєприпаси: подробиці

У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та потяг з награбованим в Україні у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна.

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В окупованому Мелітополі Запорізької області дали про себе знати окупантам місцеві партизани Вони підірвали потяг, який перевозив з Криму окупантам озброєння. Про це повідомляють в телеграм-каналі "Спротив" та міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"13 жовтня у Мелітополі о 7:40 партизани підірвали потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку: пошкоджену техніку та награбоване у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна. У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз", — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що російські загарбники усіляко намагаються приховати факт підриву потяга. Диверсантів безуспішно шукають.

"Це вже десята успішна диверсія на залізниці за 2023 рік, вчинена партизанами Запорізької області", — нагадали адміни телеграм-каналу.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що українські партизани, які здійснили диверсію в тилу ворога, вже перебувають у безпеці і обіцяють ще більше таких вибухів у найближчому майбутньому.

Нагадаємо, що російські "партизани" заважають РФ тероризувати Сумщину. Дрони-камікадзе у Курській області поцілили у засоби спостереження, які наводять ДРГ на обʼєкти критичної інфраструктури та мирне українське населення.

Раніше повідомлялося, що партизани "Атеш" виявили склад з паливом ЗС РФ в окупованому Криму. На російську складі виявили близько восьми автоцистерн.