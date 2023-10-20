У Мелітополі прогриміли вибухи: "прилетіло" у військову базу росіян, — Федоров (карта)

За словами мера міста, найпотужніші вибухи було чути в районі Авіамістечка, де окупанти облаштували свою військову базу на захопленому аеродромі.

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У ніч на п'ятницю, 20 жовтня, в тимчасово окупованому Мелітополі було чути вибухи. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.

"Неспокійна ніч для окупантів Мелітополя. Після опівночі за містом прогриміло кілька вибухів", — написав він.

Він також зазначив, що найпотужнішою укріпленою зоною є район Авіамістечка, де окупаційні сили організували свою військову базу на захопленому аеродромі.

Також, за словами Федорова, жителі чули гул техніки.

Деталі уточнюються.

Карта Мелітополя

Регіональне медіа "РИА Мелитополь" підтверджує інформацію про вибухи в Мелітополі. Читачі розповіли журналістам, що було "голосно" в районі військового містечка, а після вибухів росіяни активно задіяли бойову техніку.

Пропагандистські ЗМІ, посилаючись на окупаційну адміністрацію міста, також підтверджують інформацію про вибухи.

Нагадаємо, що російські "партизани" заважають РФ тероризувати Сумську область. Дрони-камікадзе в Курській області потрапили в засоби спостереження, які наводять ДРГ на об'єкти критичної інфраструктури та мирне українське населення.

Крім того, в окупованому Мелітополі Запорізької області дали про себе знати окупантам місцеві партизани. Вони підірвали потяг, який перевозив окупантам озброєння та паливо з Криму до Мелітополя та Дніпрорудного, а у зворотному напрямку: пошкоджену техніку та награбоване у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна. Унаслідок контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз.

Раніше повідомлялося, що партизани "Атеш" виявили склад із паливом ЗС РФ в окупованому Криму. На російському складі виявили близько восьми автоцистерн.