Знищили 2 станції "Муром": російські "партизани" заважають РФ тероризувати Сумщину (відео)

Дрони-камікадзе під час операції в Курській області поцілили у засоби спостереження, які наводять ДРГ на обʼєкти критичної інфраструктури та мирне українське населення.

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В Росії на кордоні з Сумською областю невідомі знищують російські засоби спостереження, щоб завадити терористичним актам на території України. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Небайдужі російські партизани задля попередження терористичних актів в Сумській області знищують засоби спостереження ЗС РФ, які наводять ДРГ на обʼєкти критичної інфраструктури та мирне українське населення вздовж кордону", — йдеться в повідомлення.

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Бійці 101-ї бригади знищили "Муром-П" за допомогою БПЛА (відео)

В ДПСУ оприлюднили відео, на якому видно, як дрон знищує російські станції "Муром" в Тьоткіне та в районі Єлизаветівки.

Нагадаємо, що в окупованій Кам’янці-Дніпровській Запорізької області до будівлі місцевого "паспортного столу" окупантів навідався дрон СБУ і розігнав колаборантів.

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