Знищили 2 станції "Муром": російські "партизани" заважають РФ тероризувати Сумщину (відео)
Дрони-камікадзе під час операції в Курській області поцілили у засоби спостереження, які наводять ДРГ на обʼєкти критичної інфраструктури та мирне українське населення.
В Росії на кордоні з Сумською областю невідомі знищують російські засоби спостереження, щоб завадити терористичним актам на території України. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Небайдужі російські партизани задля попередження терористичних актів в Сумській області знищують засоби спостереження ЗС РФ, які наводять ДРГ на обʼєкти критичної інфраструктури та мирне українське населення вздовж кордону", — йдеться в повідомлення.Важливо
В ДПСУ оприлюднили відео, на якому видно, як дрон знищує російські станції "Муром" в Тьоткіне та в районі Єлизаветівки.
Нагадаємо, що в окупованій Кам’янці-Дніпровській Запорізької області до будівлі місцевого "паспортного столу" окупантів навідався дрон СБУ і розігнав колаборантів.
Раніше повідомлялося, що український підприємець Володимир Яценко передав ЗСУ власний літак.