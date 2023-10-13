Уничтожили 2 станции "Муром": российские "партизаны" мешают РФ терроризировать Сумщину (видео)
Дроны-камикадзе во время операции в Курской области попали в средства наблюдения, которые наводят ДРГ на объекты критической инфраструктуры и мирное украинское население.
В России на границе с Сумской областью неизвестные уничтожают российские средства наблюдения, чтобы помешать террористическим актам на территории Украины. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Неравнодушные российские партизаны для предупреждения террористических актов в Сумской области уничтожают средства наблюдения ВС РФ, которые наводят ДРГ на объекты критической инфраструктуры и мирное украинское население вдоль границы", — говорится в сообщении.Важно
В ГПСУ обнародовали видео, на котором видно, как дрон уничтожает российские станции "Муром" в Теткино и в районе Елизаветовки.
Напомним, что в оккупированной Каменке-Днепровской Запорожской области к зданию местного "паспортного стола" оккупантов наведался дрон СБУ и разогнал коллаборационистов.
Ранее сообщалось, что украинский предприниматель Владимир Яценко передал ВСУ свой собственный самолет .