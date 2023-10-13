Уничтожили 2 станции "Муром": российские "партизаны" мешают РФ терроризировать Сумщину (видео)

Дроны-камикадзе во время операции в Курской области попали в средства наблюдения, которые наводят ДРГ на объекты критической инфраструктуры и мирное украинское население.

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В России на границе с Сумской областью неизвестные уничтожают российские средства наблюдения, чтобы помешать террористическим актам на территории Украины. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Неравнодушные российские партизаны для предупреждения террористических актов в Сумской области уничтожают средства наблюдения ВС РФ, которые наводят ДРГ на объекты критической инфраструктуры и мирное украинское население вдоль границы", — говорится в сообщении.

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