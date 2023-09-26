Бойцы 101-й бригады уничтожили "Муром-П" с помощью БПЛА (видео)

Украинские бойцы обнаружили российский комплекс наблюдения "Муром-П" с помощью беспилотника, который затем атаковал вражескую цель.

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Бойцы взвода БпАК разведывательной роты 101-й Отдельной бригады территориальной обороны Закарпатья показали, как уничтожили комплекс наблюдения "Муром-П". Видео опубликовали в Центре стратегических коммуникаций в Telegram.

"Воины взвода БпАК разведывательной роты 101-й отдельной бригады территориальной обороны уничтожили очередной комплекс автономного мобильного видеотепловизионного наблюдения "Муром-П" оккупантов", — говорилось в сообщении.

В ролике украинские бойцы показали, как обнаружили вражеский комплекс наблюдения "Муром-П" с помощью беспилотного летательного аппарата. После этого дрон успешно долетел до своей цели и взорвался. В результате чего появилась яркая красная вспышка, а российский комплекс автономного мобильного видеотепловизионного наблюдения "Муром-П" перестал функционировать.

Комплекс наблюдения "Муром-П": что известно

Комплекс дальнего визуального наблюдения оснащен тепловизором и камерой с зумом. Комплекс может работать автономно с элеваторов или других высоких объектов. "Муром-П" может видеть человека за 10 километров камерой и 4 километра тепловизором.

Этот комплекс наблюдения предназначен для круглосуточного дистанционного видеотепловизионного наблюдения, контроля и охраны открытых участков местности, подступов, периметров и путей передвижения к объектам.

Комплекс наблюдения "Муром-П" Фото: Скриншот

Напомним, 20 сентября стало известно, что бойцы "Стального кордона" уничтожили два вражеских комплекса наблюдения "Муром-М" на Купянском направлении. После успешного удара БПЛА в небо поднялся серый дым, а ВС РФ остались без своих "глаз".

12 сентября бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского показали уничтожение комплекса наблюдения "Муром-М". Враг пытался замаскировать технику, однако FPV-дрон ее нашел.