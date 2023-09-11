Тероборона Закарпатья показала на видео применение FPV-дрона против комплекса "Муром-П"

Применив ударный беспилотник, российских оккупантов удалось оставить без редкой системы, которая фиксирует передвижение украинских защитников.

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Бойцы 101-й отдельной бригады Территориальной обороны Закарпатья ликвидировали комплекс наблюдения "Муром-П". Об этом сообщили в Facebook подразделения.

В заметке защитники назвали боевые действия в Украине "войной технологий и дронов". Применив ударный беспилотник, российских оккупантов удалось оставить без редкой системы.

"FPV-дрон в действии!" — сообщили они.

Результата удалось достичь благодаря работе разведывательной роты 101 Закарпатской бригады. Разведчики оперативно зафиксировали расположение российского комплекса. Впоследствии украинские воины метко отработали коптером.

"Слава нации! Смерть врагам!" — добавили защитники.

Уничтожение комплексов "Муром" армии РФ

Беспилотник "Гром" 28 августа уничтожил российскую систему "Муром-М". Оккупанты решили установить систему наблюдения на башне, чтобы наблюдать за украинскими военными и техникой, но дрон "Гром" лишил захватчиков дорогостоящей оптики одним ударом. Комплекс наблюдения "Муром-М" может обнаружить человека на расстоянии до 10 км благодаря обычной камере, а также до 4 км с помощью установленного тепловизора.

Бойцы бригады "Стальной кордон" 16 августа уничтожили "Муром-М" на территории Харьковской области. Оккупанты остались без возможности в определенной локации корректировать артиллерию и отслеживать перемещение украинских войск.

Теробороновец 26 июля применил FPV-дрон и ликвидировал "Муром-М". Боец благодаря своим знаниям и одному беспилотнику сумел вывести из строя довольно редкую технику.

Напомним, 10 сентября бойцы 40 бригады украинских войск уничтожили российскую пушку Д-30. Российские войска и в дальнейшем используют гражданскую инфраструктуру для того, чтобы скрыть свое оружие, но это им не удается благодаря действиям украинских артиллеристов.