Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал Российско-украинская война

"Дрон-ниндзя подкрался": беспилотник "Гром" уничтожил российскую систему "Муром-М" (видео)

Муром-М
Российский комплекс наблюдения "Муром-М" уничтожил украинский дрог

Оккупанты установили систему наблюдения на вышке, чтобы наблюдать за украинскими военными и техникой, но дрон "Гром" лишил россиян дорогостоящей оптики одним ударом.

Related video

Украинские военные с помощью отечественного беспилотника "Гром" ликвидировали наблюдательный комплекс российских военных "Муром-М". Соответсвующее видео опубликовал благотворительный фонд "Небе перемоги" в своем Telegram-канале в воскресенье, 27 августа.

"Дрон-ниндзя тихонечко подкрался и ликвидировал дорогостоящую станцию наблюдения "Муром-М", — говорится в сообщении под видео.

На видеокадрах видно, как беспилотный летательный аппарат "Гром" борется с системой РЭБ и летит к своей цели — наблюдательному комплексу "Муром-М", который оккупанты установили на железной вышке на краю поселка. Несмотря на попытку противника "заглушить" его, дрон врезается в технику и уничтожает дорогостоящую оптику.

Что известно о комплексе "Муром-М", который поразил БПЛА

"Муром-М" — это устройство для дальнего визуального наблюдения, которое автономно высматривает живую силу и технику. Оно оснащено оптической камерой с хорошим зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль в 8 км и людей в 4 км. Россияне устанавливают их высоких зданиях, таких как башни и элеваторы, а также поднимают на специальных мачтах прямо над своими окопами. Одну из таких украинскому дрону удалось снять на позиции ВС РФ.

Муром-М Fullscreen
Российский комплекс наблюдения "Муром-М"

Дрон "Гром": технические характеристики

  • высота полета — 500-700 м;
  • радиус действия — 30 км;
  • время полета — 1 ч;
  • скорость — 120-140 км/ч;
  • боевая часть — кумулятивная, осколочно-кумулятивная, осколочно-фугасная;
  • управление — через планшет с помощью оператора.

Дрон-камикадзе способен стартовать с любой точки, ему не нужна специальная площадка для пуска. В воздухе боевая часть отделяется от коптера и переходит в горизонтальный режим полета, следуя дальше к цели. При заходе на цель барражирующий боеприпас принимает вертикальное положение.

дрон гром, беспилотник гром, бпла гром украина, беспилотник гром украина фото Fullscreen
Так выглядит беспилотник "Гром", способный поразить дорогостоящую технику россиян
Фото: скриншот

Напомним, в начале июля дрон-камикадзе "Пегас" взорвал комплекс россиян для слежки за ВСУ. Ударный беспилотник, начиненный взрывчаткой, вывел из строя российский комплекс "Муром-П" на передовой.

3 октября 2021 года стало известно, что в Украине разработали ударный дрон "Гром", способный поражать цели на закрытых позициях с минимальным ущербом для гражданского населения.