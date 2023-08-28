"Дрон-ниндзя подкрался": беспилотник "Гром" уничтожил российскую систему "Муром-М" (видео)

Оккупанты установили систему наблюдения на вышке, чтобы наблюдать за украинскими военными и техникой, но дрон "Гром" лишил россиян дорогостоящей оптики одним ударом.

Related video

Украинские военные с помощью отечественного беспилотника "Гром" ликвидировали наблюдательный комплекс российских военных "Муром-М". Соответсвующее видео опубликовал благотворительный фонд "Небе перемоги" в своем Telegram-канале в воскресенье, 27 августа.

"Дрон-ниндзя тихонечко подкрался и ликвидировал дорогостоящую станцию наблюдения "Муром-М", — говорится в сообщении под видео.

На видеокадрах видно, как беспилотный летательный аппарат "Гром" борется с системой РЭБ и летит к своей цели — наблюдательному комплексу "Муром-М", который оккупанты установили на железной вышке на краю поселка. Несмотря на попытку противника "заглушить" его, дрон врезается в технику и уничтожает дорогостоящую оптику.

Что известно о комплексе "Муром-М", который поразил БПЛА

"Муром-М" — это устройство для дальнего визуального наблюдения, которое автономно высматривает живую силу и технику. Оно оснащено оптической камерой с хорошим зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль в 8 км и людей в 4 км. Россияне устанавливают их высоких зданиях, таких как башни и элеваторы, а также поднимают на специальных мачтах прямо над своими окопами. Одну из таких украинскому дрону удалось снять на позиции ВС РФ.

Российский комплекс наблюдения "Муром-М"

Дрон "Гром": технические характеристики

высота полета — 500-700 м;

радиус действия — 30 км;

время полета — 1 ч;

скорость — 120-140 км/ч;

боевая часть — кумулятивная, осколочно-кумулятивная, осколочно-фугасная;

управление — через планшет с помощью оператора.

Дрон-камикадзе способен стартовать с любой точки, ему не нужна специальная площадка для пуска. В воздухе боевая часть отделяется от коптера и переходит в горизонтальный режим полета, следуя дальше к цели. При заходе на цель барражирующий боеприпас принимает вертикальное положение.

Так выглядит беспилотник "Гром", способный поразить дорогостоящую технику россиян Фото: скриншот

Напомним, в начале июля дрон-камикадзе "Пегас" взорвал комплекс россиян для слежки за ВСУ. Ударный беспилотник, начиненный взрывчаткой, вывел из строя российский комплекс "Муром-П" на передовой.

3 октября 2021 года стало известно, что в Украине разработали ударный дрон "Гром", способный поражать цели на закрытых позициях с минимальным ущербом для гражданского населения.