"Дрон-ніндзя підкрався": безпілотник "Грім" знищив російську систему "Муром-М" (відео)

Окупанти встановили систему спостереження на вишці, щоб спостерігати за українськими військовими та технікою, але дрон "Грім" позбавив росіян дорогої оптики одним ударом.

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Українські військові за допомогою вітчизняного безпілотника "Грім" ліквідували спостережний комплекс російських військових "Муром-М". Відповідне відео опублікував благодійний фонд "Небе перемоги" у своєму Telegram-каналі в неділю, 27 серпня.

"Дрон-ніндзя тихесенько підкрався і ліквідував дорогу станцію спостереження "Муром-М", — йдеться в повідомленні під відео.

На відеокадрах видно, як безпілотний літальний апарат "Грім" бореться із системою РЕБ і летить до своєї мети — спостережного комплексу "Муром-М", який окупанти встановили на залізній вишці на краю селища. Попри спробу противника "заглушити" його, дрон врізається в техніку і знищує дорогу оптику.

Що відомо про комплекс "Муром-М", який вразив БПЛА

"Муром-М" — це пристрій для далекого візуального спостереження, який автономно виглядає живу силу і техніку. Він оснащений оптичною камерою з хорошим зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км і людей за 4 км. Росіяни встановлюють їх на високих будівлях, як-от вежі та елеватори, а також підіймають на спеціальних щоглах просто над своїми окопами. Одну з таких українському дрону вдалося зняти на позиції ЗС РФ.

Російський комплекс спостереження "Муром-М"

Дрон "Грім": технічні характеристики

висота польоту — 500-700 м;

радіус дії — 30 км;

час польоту — 1 год;

швидкість — 120-140 км/год;

бойова частина — кумулятивна, осколково-кумулятивна, осколково-фугасна;

управління — через планшет за допомогою оператора.

Дрон-камікадзе здатний стартувати з будь-якої точки, йому не потрібен спеціальний майданчик для пуску. У повітрі бойова частина відокремлюється від коптера і переходить у горизонтальний режим польоту, прямуючи далі до цілі. При заході на ціль боєприпас, що баражує, приймає вертикальне положення.

Такий вигляд має безпілотник "Грім", здатний вразити дорогу техніку росіян Фото: скриншот

Нагадаємо, на початку липня дрон-камікадзе "Пегас" підірвав комплекс росіян для стеження за ЗСУ. Ударний безпілотник, начинений вибухівкою, вивів з ладу російський комплекс "Муром-П" на передовій.

3 жовтня 2021 року стало відомо, що в Україні розробили ударний дрон "Грім", здатний вражати цілі на закритих позиціях із мінімальною шкодою для цивільного населення.