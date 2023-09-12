Бригада Нацгвардии уничтожила комплекс "Муром-М", установленный на мосту (видео)

Комплекс был расположен вблизи сооружения, чтобы создать эффект маскировки, но это не помогло спрятаться от FPV-дрона.

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Бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского ликвидировали комплекс наблюдения "Муром-М", который оккупанты установили на дороге. Результаты работы сообщили в Telegram-канале "Ескадрон".

На видео можно увидеть, что технику захватчики решили установить на мосту. Комплекс был расположен вблизи сооружения, чтобы создать эффект маскировки, но это не помогло спрятаться от FPV-дрона.

"У воинов есть дополнительные средства поражения, потому что вы задонатили на эти дроны", — говорится в заметке.

Уничтожение комплексов "Муром" армии РФ

Тероборона Закарпатья 11 сентября применила FPV-дрон против комплекса "Муром-П". Использовав ударный беспилотник, российских оккупантов удалось оставить без редкой системы, которая фиксирует передвижение украинских защитников. Результата удалось достичь благодаря работе разведывательной роты 101 Закарпатской бригады. Разведчики оперативно зафиксировали расположение российского комплекса. Впоследствии украинские воины метко отработали коптером.

Бойцы бригады "Сталевий кордон" 16 августа уничтожили "Муром-М" на территории Харьковской области. Оккупанты остались без возможности в определенной локации корректировать артиллерию и отслеживать перемещение украинских войск.

Беспилотник "Грім" 28 августа уничтожил российскую систему "Муром-М". Оккупанты решили установить систему наблюдения на башне, чтобы наблюдать за украинскими военными и техникой, но дрон "Гром" лишил захватчиков дорогостоящей оптики одним ударом. Комплекс наблюдения "Муром-М" может обнаружить человека на расстоянии до 10 км благодаря обычной камере, а также до 4 км с помощью установленного тепловизора.

Напомним, 10 сентября бойцы 40 бригады ВСУ уничтожили пушку Д-30. Российские войска и в дальнейшем используют гражданскую инфраструктуру для того, чтобы скрыть свое оружие.