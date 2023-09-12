Бригада Нацгвардії знищила комплекс "Муром-М", встановлений на мосту (відео)

Комплекс був розташований поблизу споруди, щоб створити ефект маскування, але це не допомогло заховатися від FPV-дрона.

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Бійці 11-ої бригади імені Михайла Грушевського ліквідували комплекс спостереження "Муром-М", який окупанти встановили на дорозі. Результати роботи повідомили у Telegram-каналі "Ескадрон".

На відео можна побачити, що техніку загарбники вирішили встановити на мосту. Комплекс був розташований поблизу споруди, щоб створити ефект маскування, але це не допомогло заховатися від FPV-дрона.

"У воїнів є додаткові засоби ураження, бо ви задонатили на ці дрони", – йдеться у дописі.

Знищення комплексів "Муром" армії РФ

Тероборона Закарпаття 11 вересня застосувала FPV-дрон проти комплексу "Муром-П". Використавши ударний безпілотник, російських окупантів вдалося залишити без рідкісної системи, яка фіксує пересування українських захисників. Результату вдалося досягти завдяки роботі розвідувальної роти 101 Закарпатської бригади. Розвідники оперативно зафіксували розташування російського комплексу. Згодом українські воїни влучно відпрацювали коптером.

Бійці бригади "Сталевий кордон" 16 серпня знищили "Муром-М" на території Харківської області. Окупанти залишилися без можливості у певній локації коригувати артилерію та відстежувати переміщення українських військ.

Безпілотник "Грім" 28 серпня знищив російську систему "Муром-М". Окупанти вирішили встановити систему спостереження на вежі, щоб спостерігати за українськими військовими й технікою, але дрон "Грім" позбавив загарбників вартісної оптики одним ударом. Комплекс спостереження "Муром-М" може виявити людину на відстані до 10 км завдяки звичайній камері, а також до 4 км за допомогою встановленого тепловізора.

Нагадаємо, 10 вересня бійці 40 бригади ЗСУ знищили гармату Д-30. Російські війська й надалі використовують цивільну інфраструктуру для того, щоб приховати свою зброю.