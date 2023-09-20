"Ослепили": пограничники уничтожили два российских комплекса "Муром-М" под Купянском (видео)

Беспилотники удачно отработали по двум российским комплексам наблюдений. После взрыва в небо поднялся серый дым, а враг остался без своих "глаз".

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Бойцы "Стального кордона" показали, как на Купянском направлении уничтожили два вражеских комплекса наблюдения "Муром-М". Видео опубликовали в пресс-службе Госпогранслужбы в Telegram.

"Стальной кордон" разбил сразу два российских комплекса наблюдения "Муром-М" на Купянском направлении", — говорилось в сообщении.

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На видео видно, как украинские пограничники запустили беспилотный летательный аппарат, который долетел до своей цели — комплекса наблюдения "Муром-М" — и взорвался. В результате чего в небо поднялся серый дым, а враг остался без своих "глаз". Затем бойцы показали, как то же самое устроили с другим российским комплексом наблюдения.

Российский комплекс "Муром-М": что о нем известно

Комплекс "Муром-М" является устройством для дальнего наблюдения, которое автономно ищет живую силу и технику. Комплекс имеет оптическую камеру с зумом и тепловизором. Камера может обнаружить автомобиль за 8 км и людей за 4 км. Их устанавливают на высоких зданиях — башни и элеваторы. Кроме этого, их могут поднимать на специальных мачтах прямо над своими окопами.

Напомним, 12 сентября стало известно, что бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского уничтожили комплекс наблюдения "Муром-М", который враг установил на мосту. Украинские бойцы уничтожили комплекс с помощью FPV-дрона.

16 августа в ГПСУ опубликовали видео того, как бойцы "Стального кордона" уничтожили комплекс наблюдения "Муром-М" на Харьковском направлении.

20 сентября появилось видео, как бойцы Сил специальных операций уничтожили пушку МСТА-Б со снарядами "Краснополь" на Бахмутском направлении. Вооруженные силы Российской Федерации пытались замаскировать пушку, однако цель была удачно поражена в результате взаимодействия операторов ССО и артиллерии Сил обороны.