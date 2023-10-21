В оккупированном Донецке звучат взрывы: над городом поднялся черный дым (фото, видео)

По данным росСМИ, в результате обстрела Калининского района Донецка наблюдается задымление в районе "Мотеля".

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В субботу, 21 октября, во временно оккупированном Донецке прозвучали мощные взрывы. Над городом поднялсяя черный дым в районе "Мотеля". Об этом сообщает российский пропагандистский канал "Типичный Донецк".

Предварительно, около 14:20, в российских пропагандистских каналах написали, что Ворошиловский, Калининский, Куйбышевский районы находились под обстрелом.

Позже так называемый "мэр" Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Калининского района наблюдается задымление в районе "Мотеля".

"В результате обстрела Калининского района наблюдается задымление в районе "Мотеля", — написал он в своем Telegram-канале.

Так называемый "мэр" добавил, что по причине обстрелов остановлено движение транспорта.

Также в росСМИ показали фотографии снарядов, которыми якобы был произведен обстрел, и их осколков.

В росСМИ показали снаряды которыми якобы был произведен обстрел В росСМИ показали снаряды которыми якобы был произведен обстрел

Обстрел Донецка: комментарии украинской стороны

В настоящее время украинские власти не комментировали данный инцидент.

Напомним, что 20 октября во временно оккупированном Мелитополе были слышны взрывы. Самой мощной укрепленной зоной является район Авиагородка, где оккупационные силы организовали свою военную базу на захваченном аэродроме.

Ночью на 18 октября в Крыму также было неспокойно. Жителей Евпатории разбудил сильный взрыв. В соцсетях информировали об атаке БПЛА.

В результате последних ударов по объектам на территории временно оккупированного Крыма ВС РФ потеряли около сотни солдат и более сотни были ранены. В частности, при атаке по БДК "Минск" безвозвратные потери составили 62 оккупанта, а в результате удара по зданию штаба Черноморского флота РФ в Севастополе погибли 34 офицера.