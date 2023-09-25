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Удары по штабу в Севастополе и БДК "Минск": погиб командующий ЧФ РФ и 33 офицера, — ССО

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Фото: Скриншот | Здание штаба ЧФ РФ пострадало от попаданий

Силы специальных операций подсчитали потери оккупантов за время последних атак по Крыму. Среди них — командующий Черноморского флота России, адмирал Виктор Соколов.

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Во время последних атак в Крыму российские оккупанты потеряли около сотни солдат и более сотни были ранены. Такую цифру назвали в пресс-службе Сил специальных операций ВСУ 25 сентября.

В ССО подытожили потери противника в результате проведения спецоперации по уничтожению БДК "Минск" и штаба Черноморского флота России.

Потери ВС РФ в результате ударов по ВДК "Минск"

В ССО сообщают, что БДК "Минск" должен был на следующий день выйти на боевое дежурство. Поэтому на корабле присутствовал личный состав.

"Безвозвратные потери составили 62 оккупанта", — говорится в сообщении.

Потери ВС РФ в результате атаки на штаб Черноморского флота.

В результате попаданий по зданию штаба Черноморского флота России в Севастополе погибли 34 офицера. Среди них командующий Черноморского флота России — адмирал Виктор Соколов.

Командующий Черноморским флотом России, адмирал Виктор Соколов Fullscreen
Командующий Черноморским флотом России, адмирал Виктор Соколов

Еще 105 оккупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению.

Напомним, что 22 сентября по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе в Крыму прилетели ракеты. Удар был нанесен во время проведения совещания руководящего состава российского флота. В Министерстве обороны РФ заявили об атаке крылатыми ракетами и БпЛА. Было заявлено о перехвате одной ракеты и двух БпЛА самолетного типа. Британские СМИ заявили, что для атаки использовались крылатые ракеты Storm Shadow.

В ночь на 13 сентября по Севастопольскому морскому заводу в Севастополе был нанесен ракетный удар. Был поражен большой десантный корабль "Минск".