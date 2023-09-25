Удары по штабу в Севастополе и БДК "Минск": погиб командующий ЧФ РФ и 33 офицера, — ССО

Силы специальных операций подсчитали потери оккупантов за время последних атак по Крыму. Среди них — командующий Черноморского флота России, адмирал Виктор Соколов.

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Во время последних атак в Крыму российские оккупанты потеряли около сотни солдат и более сотни были ранены. Такую цифру назвали в пресс-службе Сил специальных операций ВСУ 25 сентября.

В ССО подытожили потери противника в результате проведения спецоперации по уничтожению БДК "Минск" и штаба Черноморского флота России.

Потери ВС РФ в результате ударов по ВДК "Минск"

В ССО сообщают, что БДК "Минск" должен был на следующий день выйти на боевое дежурство. Поэтому на корабле присутствовал личный состав.

"Безвозвратные потери составили 62 оккупанта", — говорится в сообщении.

Потери ВС РФ в результате атаки на штаб Черноморского флота.

В результате попаданий по зданию штаба Черноморского флота России в Севастополе погибли 34 офицера. Среди них командующий Черноморского флота России — адмирал Виктор Соколов.

Командующий Черноморским флотом России, адмирал Виктор Соколов

Еще 105 оккупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению.

Напомним, что 22 сентября по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе в Крыму прилетели ракеты. Удар был нанесен во время проведения совещания руководящего состава российского флота. В Министерстве обороны РФ заявили об атаке крылатыми ракетами и БпЛА. Было заявлено о перехвате одной ракеты и двух БпЛА самолетного типа. Британские СМИ заявили, что для атаки использовались крылатые ракеты Storm Shadow.

В ночь на 13 сентября по Севастопольскому морскому заводу в Севастополе был нанесен ракетный удар. Был поражен большой десантный корабль "Минск".