Удари по штабу в Севастополі та БДК "Мінськ": загинув командувач ЧФ РФ та 33 офіцери, — ССО

Сили спеціальних операцій підрахували втрати окупантів за час останніх атак по Криму. Серед них — командувач Чорноморського флоту Росії, адмірал Віктор Соколов.

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Під час останніх атак у Криму російські окупанти втратили близько сотні солдатів та понад сотню було поранено. Таку цифру назвали у пресслужбі Сил спеціальних операцій ЗСУ 25 вересня.

У ССО підсумували втрати противника в результаті проведення спецоперації зі знищення ВДК "Мінськ" та штабу Чорноморського флоту Росії.

Втрати ЗС РФ внаслідок ударів по ВДК "Мінськ"

У ССО повідомляють, що БДК "Мінськ" мав наступного дня вийти на бойове чергування. Через це на кораблі був присутній особовий склад.

"Безповоротні втрати склали 62 окупанта", — йдеться в повідомленні.

Втрати ЗС РФ внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту.

Внаслідок влучань по будівлі штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули 34 офіцера. Серед них командувач Чорноморського флоту Росії — адмірал Віктор Соколов.

Командувач Чорноморського флоту Росії, адмірал Віктор Соколов

Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню.

Нагадаємо, що 22 вересня по штабу Чорноморського флоту РФ у окупованому Севастополі в Криму прилетіли ракети. Удар було завдано під час проведення наради керівного складу російського флоту. У Міністерстві оборони РФ заявили про атаку крилатими ракетами та БпЛА. Було заявлено про перехоплення однієї ракети та двох БпЛА літакового типу. Британські ЗМІ заявили, що для атаки використовувалися крилаті ракети Storm Shadow.

В ніч проти 13 вересня по Севастопольському морському заводу в Севастополі було завдано ракетного удару. Було уражено великий десантний корабель "Мінськ".