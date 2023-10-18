Мощные взрывы в Крыму: росСМИ заявили об атаке БПЛА на Евпаторию и Сакский район (карта)

По данным местных Telegram-каналов, российская ПВО пытается подавить атаку дронов. Сообщается, что часть из них перехватили.

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Во временно оккупированном Крыму в ночь на 18 октября прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Жители полуострова сообщили о сильном взрыве, который разбудил жителей города Евпатория. Местные жители также упомянули взрыв, произошедший в Сакском районе, возможно, вблизи поселка Заозерное. Имеются также информация о взрыве в районе села Ромашкино.

Вместе с тем в российских Telegram-каналах сообщают об атаке беспилотников. По их утверждениям, якобы БПЛА был сбит над Евпаторией и еще один — западнее города.

Отметим, что на момент публикации материала, представители оккупационной администрации не комментировали события в Крыму. В российском Минобороны при этом сообщили о перехвате якобы 28 дронов над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря.

Количество дронов, атаковавших Крым, не указано.

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Напомним, 17 октября сообщалось, что ВС РФ разрушили плавучую платформу возле Кинбурнской косы в Николаевской области, которую украинские силы якобы могли использовать в десантных операциях в Черном море.

Также 17 октября стало известно, что российские оккупационные силы перебросили часть войск в город Джанкой, что на севере Крыма.