Опасаются десанта ВСУ в Крыму: ВС РФ разрушили платформу на Кинбурнской косе, — ISW

По данным аналитиков, связанный с Кремлем блогер сообщил, что ВС РФ разрушили плавучую платформу возле Кинбурнской косы, которую украинские защитники могли использовать в десантных операциях в Черном море.

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В РФ продолжают высказывать опасения относительно угрозы высадки морского десанта ВСУ в оккупированном Крыму. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 16 октября.

Аналитики ссылаются на российские источники, в частности, на военкора, который, как считается связан с Кремлем. Он утверждает, что российские войска разрушили плавучую платформу возле Кинбурнской косы в Николаевской области, которую украинские силы якобы могли использовать в десантных операциях в Черном море.

Отметим, что Кинбурнская песчаная коса находится примерно в 7,5 км от Очакова Николаевской области. Коса — продолжение Кинбурнского полуострова, частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана. Эта территория относится к Черноморскому биосферному заповеднику. В 2022 году здесь имело место несколько важных битв.

Кинбурнская коса остается единственной оккупированной территорией Николаевской области Фото: Википедия

В марте 2022 года ВС РФ оккупировали косу, чтобы препятствовать движению кораблей из портов Херсона и Николаева. По состоянию на октябрь 2023 года Кинбурнская коса — единственная оккупированная часть Николаевской области.

Продвижение ВС РФ возле Вербового

Российские оккупанты продолжали контрнаступать в западной части Запорожской области 16 октября и частично продвинулись. Геолоцированные данные, опубликованные 15 октября, указывают на незначительное продвижение ВС РФ в северо-западной части от Вербового.

Генштаб ВСУ, в свою очередь, сообщил о неуспешных атаках оккупационной группировки на юго-востоке от Новоданиловки (4 км от Орехова), западнее Работино и к западу от Вербового.

Геолоцированные данные указывают на незначительное продвижение ВС РФ в районе Вербового

Российские источники также сообщали об атаках на линии Копани-Работино-Новопрокоповка-Вербовое (5 км от Работино). Другие источники из РФ сообщают о продвижении на линии Работино-Вербовое.

Напомним, что ВСУ находятся в 200-300 метрах от позиций оккупантов в Вербовом. По оценкам аналитиков, наступательные операции ВСУ продолжаются на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. ВСУ продвигаются на западных и северо-западных окраинах Авдеевки и Вербового.

Также сообщалось, что, по оценкам экспертов, наступление россиян на Авдеевку столь же важно для РФ, как и на Бахмут.