Побоюються десанту ЗСУ в Криму: ЗС РФ зруйнували платформу на Кінбурнській косі, — ISW

За даними аналітиків, пов'язаний із Кремлем блогер повідомив, що ЗС РФ зруйнували плавучу платформу біля Кінбурнської коси, яку українські захисники могли використовувати в десантних операціях у Чорному морі.

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У РФ продовжують висловлювати побоювання щодо загрози висадки морського десанту ЗСУ в окупованому Криму. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 16 жовтня.

Аналітики посилаються на російські джерела, зокрема, на військкора, який, як вважається, пов'язаний із Кремлем. Він стверджує, що російські війська зруйнували плавучу платформу біля Кінбурнської коси в Миколаївській області, яку українські сили нібито могли використовувати в десантних операціях у Чорному морі.

Зазначимо, що Кінбурнська піщана коса розташована приблизно за 7,5 км від Очакова Миколаївської області. Коса — продовження Кінбурнського півострова, частково відокремлює Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману. Ця територія належить до Чорноморського біосферного заповідника. У 2022 році тут відбувалися кілька важливих битв.

Кінбурнська коса залишається єдиною окупованою територією Миколаївської області Фото: Вiкiпедiя

У березні 2022 року ЗС РФ окупували косу, щоб перешкоджати руху кораблів із портів Херсона та Миколаєва. Станом на жовтень 2023 року Кінбурнська коса — єдина окупована частина Миколаївської області.

Просування ЗС РФ біля Вербового

Російські окупанти продовжували контрнаступати в західній частині Запорізької області 16 жовтня і частково просунулися. Геолоковані дані, опубліковані 15 жовтня, вказують на незначне просування ЗС РФ у північно-західній частині від Вербового.

Генштаб ЗСУ, зі свого боку, повідомив про неуспішні атаки окупаційного угруповання на південному сході від Новоданилівки (4 км від Оріхового), на захід від Роботиного і на захід від Вербового.

Геолоковані дані вказують на незначне просування ЗС РФ у районі Вербового

Російські джерела також повідомляли про атаки на лінії Копані-Роботино-Новопрокопівка-Вербове (5 км від Роботиного). Інші джерела з РФ повідомляють про просування на лінії Роботино-Вербове.

Нагадаємо, що ЗСУ перебувають за 200-300 метрів від позицій окупантів у Вербовому. За оцінками аналітиків, наступальні операції ЗСУ тривають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. ЗСУ просуваються на західних і північно-західних околицях Авдіївки та Вербового.

Також повідомлялося, що, за оцінками експертів, наступ росіян на Авдіївку настільки ж важливий для РФ, як і на Бахмут.