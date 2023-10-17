Наступление на Авдеевку для РФ имеет такое же значение, как и Бахмут, — эксперт (видео)

По словам директора Defense Express Сергея Згурца, противник продолжает использовать на Донбассе как артиллерию, так и авиацию. В ближайшее время бои будут продолжаться.

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Российские оккупанты продолжают накапливать силы вокруг Авдеевки в Донецкой области. Это направление для противника имеет политическое значение. Об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" 17 октября.

По его словам, для России этот город на Донбассе по значению напоминает Бахмут. Вероятнее всего, боевые действия вокруг Авдеевки будут продолжаться еще некоторое время.

"Враг сейчас использует авиацию и артиллерию, чтобы повлиять на отбившие врага войска ВСУ. Оккупанты пытаются сейчас накапливать силы и скорее всего будут продолжать боевые действия вокруг Авдеевки", — заявил Сергей Згурец.

Отдельно было отмечено, что сейчас ключевыми участками фронта являются Купянское и Авдеевское направление, где противник сосредоточил свои основные силы.

В то же время, украинские военные продолжают наносить колоссальные потери российским оккупантам. Всего за последние несколько дней зафиксировано около 3 тысяч потерь (раненые и убитые) в живой силе. Также они потеряли около 300 единиц бронетехники.

"Россияне считают, что им удалось остановить продвижение наших войск на юге и таким образом они могут использовать резервы для давления на других направлениях. В РФ стремятся создать предпосылки для такого нарратива: "сколько бы техники Запад не предоставлял Украине, мы все равно это сдержали и сейчас переходим к наступательным действиям". Думаю, что сейчас этот нарратив будет доминирующим в российском информационном пространстве", — подытожил Сергей Згурец.

Напомним, 17 октября сообщалось, что в разведке Британии оценили возможность оккупации Авдеевки. Аналитики отметили, что это одна из крупнейших наступательных операций противника с января. ВСУ продолжают оборонять город.