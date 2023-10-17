"Медленный прогресс и потери": в разведке Британии оценили возможность оккупации Авдеевки

По информации аналитиков, российские войска предпринимают самую значительную наступательную операцию с начала года. В то же время украинские защитники продолжают держать оборону.

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Российские оккупанты активизировались в районе Авдеевки в Донецкой области. Они планируют взять город под свой контроль, однако перспектива выглядит маловероятной. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 17 октября.

По словам аналитиков, Россия накануне начала скоординированное наступление сразу по нескольким направлениям на Донбассе. В том числе речь идет про город Авдеевка, который находится на линии фронта с 2014 года. Соответственно, украинским защитникам удалось там выстроить защищенную линию обороны.

Противник выбрал эту цель не просто так, так как город является серьезным препятствием на пути российских оккупантов. Без него они не могут достичь более широкой задачи, которая связана с полной оккупацией Донецкой области.

"Вероятно, это будет самая значительная наступательная операция, предпринятая Россией как минимум с января 2023 года", — говорится в сообщении.

Для этого противник планирует использовать нескольких бронетанковых батальонов. Именно они должны будут попытаться окружить Авдеевку.

Украинские защитники продолжают сдерживать попытки ВС РФ и тем самым наносят противнику колоссальные потери как в живой силе, так и в тяжелой технике.

"Медленный прогресс и большие потери, вероятно, привели к изменению сообщений России с наступления на "активную оборону", поскольку успешное взятие Авдеевки выглядит все более маловероятным в краткосрочной перспективе", — подытожили аналитики.

В Великобритании оценили возможность оккупации Авдеевки российскими силами Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 16 октября сообщалось, что в администрации Авдеевки рассказали, как ВС РФ ведут штурмы города. При попытках наступления на Авдеевку погибло много личного состава армии РФ. Противник снизил штурмовые действия, однако бои не прекращаются ни днем, ни ночью.