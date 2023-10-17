Бегут от контрнаступления: россияне перебрасывают значительные силы в Джанкой, — АТЕШ (фото)

По словам партизан, оккупанты готовятся к обороне Крыма, поскольку испытывают неуверенность относительно возможности удержания Херсонской и Запорожской областей.

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Армия РФ, вероятно, боится успешного контрнаступления ВСУ в Крыму. По этой причине захватчики перебрасывают значительные ресурсы в Джанкой. Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Агенты отмечают прибытие значительных сил российских оккупантов в Джанкой", — говорится в сообщении.

По информации, полученной от партизан, регулярно отправляются военные грузовые транспорты к аэродрому, что может свидетельствовать о наличии военных сил на этом объекте.

По данным "Атеш", оккупанты готовятся к обороне Крыма, поскольку испытывают неуверенность относительно возможности удержания Херсонской и Запорожской областей.

Оккупанты перебрасывают значительные силы в Джанкой Оккупанты перебрасывают значительные силы в Джанкой Оккупанты перебрасывают значительные силы в Джанкой Оккупанты перебрасывают значительные силы в Джанкой Оккупанты перебрасывают значительные силы в Джанкой

Напомним, 12 октября стало известно, что партизаны "Атеш" во временно оккупированном Крыму обнаружили рембазу Вооруженных сил Российской Федерации. На ее территории агент подполья зафиксировал три бензовоза, четыре водовоза и дизельный генератор.

11 октября в поселке Ички в Феодосийском районе Крыма украинское подполье обнаружило российский горюче-смазочных материалов. В частности, на складе РФ зафиксировали около восьми автоцистерн.