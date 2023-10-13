Контрнаступление ВСУ: Украина бьет по тылам ВС РФ, чтобы уничтожить логистику врага, — WSJ

По словам журналистов, сейчас ВС РФ уже начали отказываться от создания и использования больших складов с боеприпасами. Вместо этого, оккупанты распределяют их по небольшим перевалочным пунктам.

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Вместе с наземным наступлением ВСУ также атакуют тылы российских войск. Так, наносятся удары по командным центрам, складам боеприпасов и по логистическим линиям ВС РФ. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

По словам журналистов, украинские силы используют западное оружие, чтобы наносить удары по тылам оккупантов. Таким образом ВСУ надеются ослабить оборону ВС РФ, чтобы затем было легче осуществить прорыв.

В материале говорится, что большая часть логистических путей России остается вне досягаемости ударов ВСУ из-за ограниченной дальности вооружений. Однако в скором времени у Украины может появиться новое оружие большей дальности. Речь идет о ракетах ATACMS.

Россия, как сообщается, судя по всему, серьезно относится к этому. Оккупанты начали строить новые железнодорожные линии на оккупированных территориях. Для более успешных ударов ВСУ придется также выяснить, по каким путям движутся самые лучшие цели. Это серьезная задача для разведки.

Издание пишет, что Токмак Запорожской области является крупным логистическим центром российских оккупационных войск. Он находится ближе всего к линии фронта, а потому Украина могла бы наносить удары по объектам в этом городе, хотя ВС РФ окружили его оборонительными сооружениями.

Журналисты отметили, что ракеты ATACMS могут изменить баланс сил. У ВСУ появится возможность бить по целям куда глубже в российском тылу. Правда, сейчас ВС РФ уже начали отказываться от создания и использования больших складов с боеприпасами. Вместо этого, оккупанты распределяют их по небольшим перевалочным пунктам. Также командование переправляет боеприпасы по одному грузовику за раз, а также использует приманки для украинских атак.

Напомним, что аналитики ISW заявили, что ВС РФ учатся воевать и активно используют новые тактики на Донбассе. Оккупанты во время наступления на Авдеевку уделяют большое внимание контрбатарейной борьбе, а также активно используют средства радиоэлектронной борьбы, проводят тщательную артиллерийскую подготовку поля боя и демонстрируют четкое взаимодействие между командованием, разведкой и штурмовыми группами.