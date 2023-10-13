Контрнаступ ЗСУ: Україна б'є по тилах ЗС РФ, щоб знищити логістику ворога, — WSJ

За словами журналістів, наразі ЗС РФ уже почали відмовлятися від створення та використання великих складів із боєприпасами. Замість цього, окупанти розподіляють їх по невеликих перевалочних пунктах.

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Разом із наземним наступом ЗСУ також атакують тили російських військ. Так, завдаються удари по командних центрах, складах боєприпасів і по логістичних лініях ЗС РФ. Про це пише видання Wall Street Journal.

За словами журналістів, українські сили використовують західну зброю, щоб завдавати ударів по тилах окупантів. Таким чином ЗСУ сподіваються послабити оборону ЗС РФ, щоб потім було легше здійснити прорив.

У матеріалі йдеться, що більша частина логістичних шляхів Росії залишається поза досяжністю ударів ЗСУ через обмежену дальність озброєнь. Однак незабаром в України може з'явитися нова зброя більшої дальності. Йдеться про ракети ATACMS.

Росія, як повідомляється, судячи з усього, серйозно ставиться до цього. Окупанти почали будувати нові залізничні лінії на окупованих територіях. Для більш успішних ударів ЗСУ доведеться також з'ясувати, якими шляхами рухаються найкращі цілі. Це серйозне завдання для розвідки.

Видання пише, що Токмак Запорізької області є великим логістичним центром російських окупаційних військ. Він розташований найближче до лінії фронту, а тому Україна могла б завдавати ударів по об'єктах у цьому місті, хоча ЗС РФ оточили його оборонними спорудами.

Журналісти зазначили, що ракети ATACMS можуть змінити баланс сил. У ЗСУ з'явиться можливість бити по цілях куди глибше в російському тилу. Щоправда, зараз ЗС РФ уже почали відмовлятися від створення і використання великих складів із боєприпасами. Замість цього, окупанти розподіляють їх по невеликих перевалочних пунктах. Також командування переправляє боєприпаси по одній вантажівці за раз, а також використовує приманки для українських атак.

Нагадаємо, що аналітики ISW заявили, що ЗС РФ вчаться воювати й активно використовують нові тактики на Донбасі. Окупанти під час наступу на Авдіївку приділяють велику увагу контрбатарейній боротьбі, а також активно використовують засоби радіоелектронної боротьби, проводять ретельну артилерійську підготовку поля бою та демонструють чітку взаємодію між командуванням, розвідкою та штурмовими групами.