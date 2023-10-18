Потужні вибухи в Криму: росЗМІ заявили про атаку БПЛА на Євпаторію і Сакський район (карта)

За даними місцевих Telegram-каналів, російська ППО намагається придушити атаку дронів. Повідомляється, що частину з них перехопили.

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У тимчасово окупованому Криму в ніч на 18 жовтня пролунала серія вибухів. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Жителі півострова повідомили про сильний вибух, який розбудив жителів міста Євпаторія. Місцеві жителі також згадали вибух, що стався в Сакському районі, можливо, поблизу селища Заозерне. Є також інформація про вибух у районі села Ромашкіно.

Водночас у російських Telegram-каналах повідомляють про атаку безпілотників. За їхніми твердженнями, нібито БПЛА був збитий над Євпаторією і ще один — на захід від міста.

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу, представники окупаційної адміністрації не коментували події в Криму. У російському Міноборони при цьому повідомили про перехоплення нібито 28 дронів над територією Бєлгородської, Курської областей і акваторією Чорного моря.

Кількість дронів, які атакували Крим, не вказано.

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Нагадаємо, 17 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ зруйнували плавучу платформу біля Кінбурнської коси в Миколаївській області, яку українські сили нібито могли використовувати в десантних операціях у Чорному морі.

Також 17 жовтня стало відомо, що російські окупаційні сили перекинули частину військ у місто Джанкой, що на півночі Криму.