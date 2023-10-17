"Новий розділ війни розпочатий": в ОП заявили, що в Росії не залишилося безпечних місць

У ОП зазначили, що попри намагання Росії втримати захоплені території України, їй це не вдасться. Тепер Росія не має жодних шансів зберегти південь України, Крим і Чорноморський флот.

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Війна Росії та України вийшла на новий рівень, через що у ЗС РФ більше не лишилося безпечних місць на території нашої країни. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Telegram.

"Новий розділ цієї війни (не)офіційно розпочатий. Скільки не записуй у "Конституцію Росії" окуповані території, аби "зберегти спадок" під ризиком палацових переворотів, зрештою Москві доведеться визнати умови на землі, які склалися. Для російських військ більше немає безпечних місць у межах… міжнародно визнаних кордонів України", — написав він.

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"Домовленості виконуються "влучно": Зеленський підтвердив отримання Україною ATACMS (відео)

Михайло Подоляк додав, що через це у росії немає шансу зберегти за собою Південь, Крим і Чорноморський флот.

"Годинник уже пішов у зворотному напрямку. Нафтогазова голка ще відтягує кінець. Але він уже давно став неминучим", — резюмував Подоляк.

Україна таємно отримала і вперше використала ATACMS

17 жовтня, ЗСУ завдали ударів по аеродромах росіян на тимчасово окупованій території у Луганську та Бердянську. В результаті атаки було знищено 9 російських вертольотів, установкасистема ППО, склад боєприпасів.

У російських пабліках почали поширювати інформацію, що Сили оборони застосували далекобійні ракети ATACMS для удару по аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську. Росіяни зазначали, що це був "один із найсерйозніших ударів за весь час" війни РФ проти України.

Згодом OSINT-аналітики підтвердили використання ATACMS в Бердянську. Ракета, якою атакували місцевий аеродром, 1996 року випуску і є найстарішою з можливих версій.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала ATACMS від США.