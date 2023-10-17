"Буде повторюватися": ЗСУ вдарили по вертольотах ЗС РФ за допомогою ATACMS, — соцмережі (відео)

За словами російського пілота Іллі Туманова, окупанти зазнали одного з найпотужніших ударів за весь час війни в Україні. Росіяни зазнали важких втрат не тільки в техніці, а й у живій силі. При цьому раніше про постачання американських ракет офіційно не оголошували.

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Сили оборони застосували далекобійні ракети ATACMS для удару по аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську. Про це 17 жовтня повідомили в Telegram-каналі Fightbomber, який пов'язують із капітаном ЗС РФ Іллею Тумановим.

Росіяни зазначають, що це був "один із найсерйозніших ударів за весь час "СВО". Унаслідок влучного удару ЗСУ ворог зазнав втрат не тільки в техніці, а й у живій силі.

"Про те що "треба робити висновки, щоб такого більше не повторилося" писати безглуздо. Таке буде повторюватися поки триває війна. Треба бути до цього готовим", — ідеться в повідомленні.

ЗСУ б'ють по тилу окупантів на півдні

Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, з 16 жовтня ЗСУ завдають ударів по тилових об'єктах окупантів у районі Мелітополя та Бердянська. Зокрема, вчора в районі Молочного лиману було уражено навчальний центр ЗС РФ, унаслідок чого ворог зазнав значних втрат у живій силі — приблизно 100 осіб убитими та пораненими. 17 жовтня ЗСУ вдарили по аеродрому в Бердянську. Крім гелікоптерів там також було знищено склад із боєприпасами.

"Приблизно о другій годині ночі почалися вибухи. Сьогодні вранці вже маємо офіційне підтвердження, що була ліквідація поруч із Бердянським аеропортом, де ворог розмістив свою військову базу та склади з боєприпасами. Одразу ворожі Telegram-канали почали повідомляти, що в них гарно спрацювала система ППО, але місцеві жителі розкритикували цю інформацію, бо детонація тривала до четвертої години ранку", — розповів Федоров.

Хіба в України є ракети ATACMS?

Зазначимо, що питання постачання Україні американських далекобійних ракет ATACMS порушувалося давно. 22 вересня повідомлялося про те, що питання постачання ракет ATACMS для України вирішено. Журналісти заявили, що Джо Байден під час переговорів із Володимиром Зеленським пообіцяв йому кілька ракет ATACMS для ЗСУ. Пізніше, 9 жовтня, ЗМІ писали, що президент США нібито схвалив передачу далекобійних ракет ATACMS Україні ще на початку осені, до зустрічі з українським колегою. Утім, офіційних повідомлень про наявність на озброєнні ЗСУ ракет ATACMS не надходило.

Водночас ще один російський пілот у своєму Telegram-каналі Helicopterpilot повідомляє, що удар було завдано за допомогою ракет ATACMS. Згідно з його твердженнями, про те, що ЗСУ отримали на озброєння ці ракети було відомо нібито ще кілька місяців тому.

Знищення вертольотів ЗС РФ — що відомо

Нагадаємо, 17 жовтня у СтратКомі ЗСУ заявили про знищення гелікоптерів і складів БК в окупованих Бердянську та Луганську. Пізніше в Генштабі ЗСУ додали, що йдеться про знищення двох вертольотів противника.

При цьому про втрати окупантів у живій силі не повідомлялося.

Нагадаємо також, 15 жовтня Міноборони РФ повідомило про атаку безпілотних літальних апаратів на об'єкти інфраструктури в Курській і Бєлгородській областях. Повідомлялося, що ЗСУ нібито застосували 27 дронів.